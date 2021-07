Variante delta no altera optimismo de la economía

Aunque la llegada de la variante Delta en otros países ha impulsado nuevas medidas restrictivas, analistas consultados por este medio señalan que eso no alteraría su optimismo para el cierre de este año.



Precisamente, en las últimas semanas varios centros de estudio y de investigaciones económicas han subido sus estimaciones sobre el crecimiento de la economía y el promedio está en 6,6%, según un sondeo de este diario a 21 firmas.



Consultando con algunos de estos centros, la variante Delta no llevaría a que los analistas cambien sus perspectivas.



Eso apunta Andrés Langebaek, director de estudios económicos de Grupo Bolívar, al señalar que en el acumulado de los primeros cuatro meses de este año hay un crecimiento de 8,1%, lo que tiene que ver con la recuperación de la economía colombiana y también la base de comparación de 2020.



“Nosotros recientemente subimos también nuestra estimación a 7%. Y los riesgos siempre están, pero en este momento el país los compensa con el avance del plan de vacunación, por lo que los impactos en las hospitalizaciones y en las muertes son menores”, apuntó Langebaek.



Por su parte, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, explica que la estimación del centro de estudios es que la economía crezca este año al menos 6,5%, y ante noticias como la de la variante, todavía esperarán un poco más para revisar sus previsiones.



“Aunque nuestros modelos apuntan a que la economía crezca aún más, nosotros hemos sido más moderados por situaciones como el paro y, por otro lado, reconocemos que la pandemia no ha terminado y vemos situaciones como las de la nueva variante. Por eso, aunque estamos pensando en subir nuestras proyecciones, esperaremos un poco más. Y por ahora, me parece que el 6,5% es muy factible para este año”, señaló Velandia.



En esa misma línea, Juana Téllez, economista jefe del BBVA Research para Colombia, dice que por ahora no planean cambiar su pronóstico de que la economía crezca 7,5% para este año.



De igual manera, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, también apunta a que por ahora no harán una revisión de su proyección.



“La forma cómo los gobierno nacional y locales han tratado los nuevos brotes de coronavirus en el país ha mostrado que se está intentando dejar la actividad económica lo más abierta posible. Por ejemplo, estuvimos en pleno pico de la pandemia y Bogotá el 8 de junio decidió abrir buena parte de los sectores”.





Por eso es que aún así, el centro de estudios de Scotiabank Colpatria también hizo una revisión de su pronóstico y la subió de 6% a 7,2%.



Y es que las perspectivas optimistas para este año se ven en que, por ejemplo, un estudio de Bancolombia dice que el 79% de los departamentos en Colombia va a poder retomar los niveles prepandemia en 2021.



“Pronosticamos que 26 de las 33 divisiones administrativas del país superarán este año la generación de valor agregado observada en 2019, y que por lo tanto repondrán el terreno perdido por la pandemia. De nuestra visión sectorial se desprende que Chocó, Arauca y Guaviare serían los departamentos cuyo PIB crecería a mayores tasas en 2021”, apunta el documento.



LOS RIESGOS

Ahora bien, aunque hay un optimismo para lo que queda de este año, los analistas también apuntan que la llegada de otras restricciones a la movilidad por cuenta de otra ola de contagios podría ser algunos de los principales riesgos para que estas proyecciones no se cumplan. “Definitivamente, los riesgos están en las restricciones y la respuesta del empleo formal e informal en la reactivación económica”, concluyó Olarte.



María Camila González Olarte

PORTAFOLIO