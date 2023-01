El sabor ‘agridulce’ de la reactivación económica con Venezuela

Luego de siete años de un ‘deprimido’ intercambio comercial, la llegada de un nuevo gobierno en la Casa de Nariño prometía una dinámica económica diferente entre Colombia y su vecino Venezuela, haciéndolo el eje principal de su política exterior.



(Vea: Gobierno y ELN se reunirán para tratar crisis en diálogos de paz).



Casi cuatro meses después de la reapertura comercial en la frontera entre Norte de Santander y Táchira, la dinámica empresarial aún no cubre las expectativas generadas, de acuerdo con expertos y empresarios del sector, aunque para otros actores, “la situación va por buen camino”.



Este proceso de reactivación comercial por este punto fronterizo culminó operativamente el pasado 11 de enero cuando se estableció el paso de carga por el puente Atanasio Girardot, anterior Tienditas, que días previos inauguró el paso particular de vehículos entre ambos países, una de las verticales que restaba por restaurar.

“El poder pasar libremente en vehículos particulares y transporte público ha impactado positivamente los supermercados, los restaurantes, la venta de autopartes, las farmacias y el comercio en general”, apuntó Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.



Esta autorización de tránsito va a permitir aumentar el flujo comercial entre ambos países, que por lo pronto solo contabiliza las otras dos conexiones bilaterales: los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.



(Vea: Gobierno oficializa transporte de carga a Venezuela por puente Tiendas).



Así las cosas, por estos puntos, desde el 26 de septiembre al 5 de enero circularon 1.270 vehículos con 28.906 toneladas transportadas, lo que representó un intercambio comercial de US$27,2 millones, de acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Comercio.



Y, en líneas generales, el comercio se ha ido multiplicando entre enero y octubre de 2022, donde las exportaciones al vecino país han crecido 102,5%; las importaciones han hecho lo mismo en 30,5% y la balanza comercial favorable al país subió 121,7% en comparación al año anterior.

“Veo muy buenas perspectivas para el comercio entre ambos países. Estimamos que el comercio podría terminar por encima de los US$650 millones en 2022, una cifra que puede considerarse baja frente al pasado, pero es que solo tenemos casi un semestre de reapertura”, explicó María Luisa Chiappe, presidente de la Cámara Colombo Venezolana (CCV).



“Las exportaciones, sin reapertura, han sido superiores al año pasado. Este comportamiento se ha evidenciado desde enero, desde antes de reactivar la frontera”, reafirmó la directiva.

Las voces que difieren

Venezuela. EFE

Seguridad física y jurídica son las peticiones que realizan actores del comercio exterior frente al renaciente dinámica económica con el vecino país, la cual avanza a un ritmo lento.



Javier Díaz, presidente de Analdex, sostuvo que el restablecimiento comercial “va a tomar más tiempo de lo que se mencionó en un principio”, teniendo en cuenta la gran caída del PIB venezolano de más del 70% en siete años.



(Vea: Parlamento venezolano investigará a opositores por manejo de activos).



Una de las expectativas frente al restablecimiento de estas relaciones está en la normalización en materia de seguridad pero, según el directivo, esto aún no se ha materializado del todo, ya que “las mafias que antes estaban debajo del puente, ahora están sobre el mismo” y “hasta que no se solucione”, no podrá haber un incremento considerable de la confianza para el tránsito vehicular.

Una situación similar denunciaron desde la Cámara de Comercio de La Guajira, antiguo paso principal de mercancía a Venezuela. “No se percibe ningún cambio para la zona. Se reporta el ingreso y salida de mercancías por trochas para evadir controles e impuestos”, señalaron.

Vuelos, acuerdos y consulados: lo que viene

Frontera entre Colombia y Venezuela. Andrés Carvajal

Entre los próximos pasos para impulsar la relación entre ambos países está la rúbrica de acuerdos bilaterales de complementariedad en distintas áreas, en aras de garantizar las peticiones del sector privado.



(Vea: Inflación, entre desafíos de los gobiernos latinos de la 'ola rosa').



Otra de las etapas a desarrollar está en la masificación y estandarización de los vuelos comerciales entre ambos países, que actualmente solo cuentan con vuelos chárter.

Asimismo, tras la segunda reunión entre Petro y Maduro, se acordó agilizar el regreso de los principales consulados.



PORTAFOLIO