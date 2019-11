‘Veo mucho miedo sobre la marcha. No hay nada que temer’: López

Este miércoles mañana Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, aseguró mediante su cuenta de Twitter que “veo mucha prevención y miedo sobre la marcha de este jueves 21 de noviembre. No hay nada que temer, no hay razón para tanto miedo (…) noto un lenguaje estigmatizante, de miedo y de temor”.



Durante el Congreso de Infraestructura en Cartagena, López dijo que los maestros, trabajadores y estudiantes han marchado siempre y reiteró que no se explica el porqué del temor. “Nada va a pasar, la gente tiene demandas legítimas de cambio, las ha expresado muchas veces, su expresión más reciente fue en las urnas con una votación histórica donde el 61% de los colombianos fueron a ejercer su derecho el 27 de octubre y mayoritariamente ganó el cambio”.



Para la futura alcaldesa de Bogotá, los ciudadanos lo que están solicitando es que se les escuche con respeto, que no se infunde temor, ni tensión innecesaria. Además, solicitan que “Actuemos. Ellos lo que necesitan son resultados y para poder tener resultados que honren sus expectativas de educación, empleo y seguridad tenemos que actuar de manera conjunta entre las autoridades locales y nacionales para obtener esos resultados. Hay que ponernos a trabajar en eso”.



López resaltó que no hay que decir que algo muy grave va a pasar, sino que algo muy bueno va a suceder. “Transmitamos esperanza en vez de miedo (…), no veo por qué tanta alarma como si nunca hubiéramos visto una movilización social en el país. Hay es que honrar y cumplir las demandas legítimas de los ciudadanos”, agregó.



Sobre la militarización en las ciudades, dijo que un Gobierno no le puede temer a sus ciudadanos, ni a sus legítimas demandas de cambio o de crítica. “El Ejército Nacional tiene funciones muy concretas y está entrenado ciertamente no para atender movilizaciones sociales. Esa ni es su función constitucional, ni está debidamente entrenado. No cometamos un error, no Bogotá, ni ninguna ciudad necesita militarización por una movilización legítima convocada por organizaciones serias que lo han dicho que lo harán pacíficamente”.



Lo que va a pasar es que la gente que se ha manifestado en las urnas pidiendo cambios, lo hará en las calles, concluyó.