Verónica Alcocer: la polémica por decreto que la nombra embajadora

El pasado jueves 29 de septiembre se dio a conocer un decreto mediante el cual la primera dama, Verónica Alcocer, fue designada como embajadora de una misión especial.



Esto implica que la esposa del presidente Gustavo Petro va a representar al país en varias visitas de Estado en los próximos 15 días. El más reciente de los eventos son las exequias del exprimer ministro japonés Shintzo Abe.

El decreto, que está firmado por el canciller Álvaro Leyva el 14 de septiembre, estípula que entre el 17 y 30 de septiembre Alcocer va a ser embajadora para asistir al funeral de la reina Isabel II, la asamblea de la ONU y las exequias de Shintzo Abe.

Según el documento, que es el 1893, se le dieron más de 60 millones de viáticos. El decreto fue difundido por medios de comunicación, pero no está público en la página web de la Presidencia.

La designación de Alcocer como representante del país en estos tres eventos ha causado polémica en diversos sectores, pues señalan que la figura de primera dama es protocolaria y no puede representar al Estado.



Ahora bien, esta no sería la primera vez que una primera dama es designada para ese tipo de misiones. La ex primera dama María Juliana Ruíz, esposa de Iván Duque, fue comisionada 13 veces y la ex primera dama María Clemencia de Santos, esposa de Juan Manuel Santos, 10 veces, de acuerdo con registros de la Presidencia.

Incluso, Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe Vélez, fue comisionada en cinco misiones internacionales.

¿Es legal que la primera dama sea comisionada?

La primera dama es una postura que, en su mayoría, resulta protocolaria. Para María Claudia Rojas, expresidenta del Consejo de Estado: "La Constitución Nacional no la menciona y es muy claro que la primera dama es un particular, que por lo tanto no tiene ningunas funciones expresamente asignadas como cargo de primera dama y no tiene una remuneración (...) Sus funciones son eminentemente protocolarias de apoyar a su marido, el presidente de la República, de tener funciones de beneficencia, asistencia social, de apoyo, pero no es una servidora pública”, dijo en entrevista para Noticias Caracol.

En contraste, Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario y experto en relaciones internacionales, le dijo a EL TIEMPO que ese tipo de viajes no significan que Alcocer está suplantando al canciller o la vicepresidenta.



Para el experto la primera dama podrá realizar solo actividades que normalmente le corresponden como cónyuge del Presidente de la República como colaborar en el desempeño de tareas protocolarias, o tener iniciativa en materia de asistencia social, o en labores de beneficencia pública.



Ahora bien, Jaramillo aclaró que es "preocupante" que el presidente emita un decreto donde ella asume atribuciones de política exterior.

