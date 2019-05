Versiones encontradas sobre gravedad de las heridas de Santrich

El exjefe guerrillero 'Jesús Santrich', quien permanece en una cárcel de Bogotá a pesar de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) denegó su extradición y pidió liberarlo hace dos días, se habría causado heridas en la cárcel La Picota mientras esperaba que se resolviera su situación.



(Lea: Video parcial, video completo, polémicas: así va el caso Santrich)



El activista Francisco Tolosa, miembro del Comité Solidaridad Jesús Santrich Libre, denunció que el exfarc corre peligro de muerte por sus heridas, no obstante, el procurador delegado para Derechos Humanos, Carlos Medina, le confirmó a EL TIEMPO que se trata de una lesión leve en uno de sus brazos.



(Lea: Decisión de JEP sobre Santrich motiva renuncia del Fiscal General)



Medina indicó que se comunicó con el general William Ruiz, director del Inpec, y este le señaló que Santrich ya estaba siendo atendido.



(Lea: 'Tomaremos decisiones sin presión y con autonomía', Cortes)



En todo caso, en medio de la confusión, otros simpatizantes del exguerrillero han exigido a las afueras del centro penitenciario el ingreso de una ambulancia para brindar atención médica a Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich.





Tolosa también señaló que el Inpec debe decir "por qué no cumple con la orden judicial" de dejar el libertad a Santrich, pese a que la JEP ordenó a la Fiscalía "disponer la libertad inmediata" del detenido.



En una carta divulgada por el Comité Solidaridad Jesús Santrich Libre, y supuestamente de autoría del detenido se indica: "Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron. Me han allanado la celda dos veces".



Por su parte, Rodrigo Londoño, presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido en que se convirtió la antigua guerrilla, escribió en Twitter: "Presidente Iván Duque corren rumores que usted va a decretar la conmoción interior para extraditar a Santrich vía administrativa".



Posteriormente Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko", dijo: "si la operación (de) conmoción interior se confirma, es un claro ataque totalitario a todo orden constitucional a manos de quienes se jactan de hablar de dictaduras pero con fanatismo buscan consolidar una y que hieden aliento a guerra".



Según la Constitución, la conmoción interior es un estado de emergencia que puede ser declarado por el presidente de Colombia cuando existan graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional.



Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando un pedido de extradición del Departamento de Justicia de EE.UU., que lo acusa de narcotráfico, delito que según la denuncia cometió después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016, con lo cual queda expuesto a la justicia ordinaria.

Sin embargo, este 15 de mayo la JEP le aplicó a Santrich la garantía de no extradición y pidió su liberación inmediata.



EFE