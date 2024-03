Viceministro de Trabajo no aceptó curul en el Senado e iría a JD de Ecopetrol

Mediante una carta emitida este viernes, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, le hizo saber al presidente del Senado de la República, Iván Name, que no tomará la curul en el órgano de la rama legislativa que dejo vacante Alexander López Maya, de la coalición del Pacto Histórico.

Cabe señalar que el Consejo de Estado decidió recientemente quitarle la curul al senador, quien rápidamente tomo las riendas del Departamento Nacional de Planeación.



(Más: Colombia tendrá pescado suficiente para Semana Santa, según Minagricultura).



"La causa de este llamado que hoy motiva esta carta corresponde a una situación totalmente imprevista para mí, por lo que, ante el ejercicio de las especiales funciones que me corresponden y las obligaciones contraídas con el Gobierno Nacional, manifiesto a usted que debo declinar la dignidad de ocupar dicha curul en el Senado de la República", dijo el viceministro en la carta.



EL TIEMPO pudo anticipar que el nombre del también expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO) está en carpeta para hacer parte de la junta directiva de Ecopetrol. Esto fue confirmado por el mismo funcionario en la misiva.

Senado Senado

"También ha sido de público conocimiento que el Ministerio de Hacienda acaba de postular mi nombre, para que haga parte de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., la cual se elegirá la próxima semana y ese se convierte en otro reto y responsabilidad de gran envergadura para el proyecto político que lidera el señor presidente" señala Palma.



(Le recomendamos: Petición de Petro a ONU: no ser 'ciega' al fracaso de estrategia actual contra drogas).



Con la no aceptación de la curul por parte de Palma, la coalición de Gobierno ahora debe definir en las próximas horas quién va a ocupar la vacante dejada por Maya en el Senado.



El funcionario cerró la carta diciendo: "Por lo brevemente expresado, le ruego el favor de tramitar esta manifestación de no aceptación del llamamiento, teniendo en cuenta, que, como lo tiene previsto nuestro ordenamiento jurídico colombiano, 'a los candidatos al Congreso de la República no elegidos, con vocación de ser llamados a ocupar las vacantes temporales o definitivas, les asiste el derecho de decidir si aceptan el llamado'".

Ecopetrol FOTO: iStock

(Además: La Corte Constitucional dijo 'no' y tumbó el cambio de nombre a la Fuerza Aérea).



Edwin Palma fue designado como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección desde el 6 de septiembre del 2022 por el presidente Gustavo Petro.



PORTAFOLIO