Vicepresidente y Mintransporte responden sobre los papeles de Pandora

"Con respecto a la investigación 'Pandora Papers', me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la Dian, conforme a la ley", dijo en la mañana de este lunes la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.



Por su parte, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, indicó que, como en su momento lo informó a los medios de comunicación cuando fue a posesionarse en el cargo el 7 de agosto de 2018, fue accionista de la firma Global Securities Management entre el año 2005 y 2011.



"Global Securities Management adquirió las acciones que el Banco Pichincha tenía en Pichincha Valores, comisionista de Bolsa en Colombia, en febrero de 2006. Esta fue una operación supervisada y autorizada por la Superintendencia Financiera, ya que se trataba de una participación en una comisionista de Bolsa en Colombia", explicó.



Asimismo, indicó que esta inversión la registró la Ministra desde el primer momento en el Banco de la República, tal como indican las normas legales. "Además de haber sido registrada en la declaración de renta respectiva. Finalmente, y como resultado de su divorcio en 2011, esa participación fue cedida a su exesposo en el año 2012", puntualizó.



Un paraíso fiscal es un territorio para el cual se han definido características que atraen inversión extranjera mediante beneficios tributarios. Algunas de esas características son el secreto financiero (el de los clientes que llevan sus dineros a estos lugares) o la libertad de movimiento de los dineros.



Las ventajas que ofrecen estos países radican en la exención total o una reducción considerable en el pago de impuestos y de los costos que acarrean las transacciones bancarias. En esencia, este mecanismo no es ilegal.



Lo que sí puede traer problemas fiscales y jurídicos es que no se declaren dichas cuentas ante las autoridades competentes del país donde los involucrados declaran impuestos o donde residen.



En el caso colombiano no se conocen evidencias que hayan sido señaladas por las autoridades sobre situaciones que representen evasiones o algún tipo de irregularidades en relación con los mencionados en el informe.



Ramírez se manifestó mediante el siguiente comunicado:



"Bogotá, D. C., 4 de octubre de 2021



Así mismo, es importante dejar claro que dicha compañía fue vendida en el año 2012.



Marta Lucía Ramírez de Rincón

Vicepresidenta y Canciller".



El nombre de la alta funcionaria está en una nueva investigación adelantada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) en el que se revelan secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como “paraísos fiscales”.



Según se lee en el portal en el que fueron colgados los detalles de la indagación, más de 600 periodistas en 117 países analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades offshore y a su administración.



Ramírez presentó su defensa con un argumento similar al usado por los demás colombianos que aparecen en este caso.



En el aparecen, además, los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; y Gina Parody, exministra de Educación, entre otros.



Así mismo, Lisandro Junco Riveira, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Miguel Gómez Ramírez.



Los expresidentes Gaviria y Pastrana han expedido sendos comunicados en el que, como la vicepresidenta, reclaman haber actuado de acuerdo con las leyes.



