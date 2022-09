Los casos de viruela del mono subieron 330 % en Colombia

La evaluación sobre el riesgo que está generando la presencia de la viruela del mono en el mundo y especialmente en Colombia, ha puesto a los organismos de control con toda la atención sobre el comportamiento del virus.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), con fecha de corte al 12 de septiembre, en el país se han confirmado 1.260 casos de pacientes con viruela del mono. Sin embargo, la tendencia de los contagios está al alza al presentar un aumento del 330% frente al mismo periodo del mes anterior, cuando estos presentaban un acumulado de 334.



Igualmente, el número de contagios se concentra especialmente en Bogotá, en donde la cifra, según el INS, alcanza los 942, mientras que la segunda posición con más casos la tiene Antioquia con 151. La ciudad de Cali presenta 36 confirmaciones de viruela del mono, al igual que Cundinamarca que llega a los 29 contagios. Para el caso de Tolima, el departamento registró 16 casos, y Santander, 13.



En lo que respecta a Valle del Cauca, Barranquilla y Cartagena, se confirmaron 11,9 y 9 contagios del virus respectivamente. Risaralda alcanzó los 8 contagios.



Según la entidad, actualmente hay 417 casos recuperados, y se han descartado 697.



Para el médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, Carlos Trillos, en el aspecto local, la ciudad de Bogotá, tiene un mayor número de contagios por el tamaño de la capital y por la relación que tiene con la circulación de personas del exterior.



“Hay que recordar que cualquier persona puede contagiarse con una exposición de riesgo, por eso es fundamental conocer que se contagia por contacto directo piel-piel y mucosas, así como por gotas respiratorias con virus, lo cual se da con las relaciones sexuales, sin que sea considerada transmisión sexual exclusiva”.



A nivel mundial se han reportado 51.071 casos y 4 muertes en total. De estos, el 54% son en las Américas, 44% en Europa y 1% en África, de acuerdo con los datos del ‘Informe Semanal de Situación sobre la Respuesta al Brote de Viruela Símica’ de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Con base en el informe, la Región de las Américas concentra la mayoría de los casos de viruela símica, reportando 27.803 confirmados en donde Estados Unidos (18.304), Brasil (4.876), Canadá (1.496) y Perú (1.228), presentan el 93% de los contagios.

Viruela del mono iStock

Vacunación

En declaraciones pasadas, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, aseguró que, “la OPS ha hecho la gestión de 100 mil dosis para toda América Latina, de las cuales a Colombia le corresponden 5.600".



Sin embargo, según lo dicho por la jefe de cartera, "seguimos buscando otras alternativas para adquirir el biológico, bajo el principio de precaución", ya que no se puede violar la ley del país.



El epidemiólogo Carlos Trillos, explicó que la FDA, en agosto de 2022 autorizó el uso de la vacuna Vaccinia Ankara modificada (MVA) - JYNNEOS para personas catalogadas médicamente de alto riesgo para viruela del mono, “por la eficacia y seguridad de este biológico, y a que los beneficios superan los riesgos”.



Sin embargo, el médico enfatizó en que “la agencia (FDA) aclaró que no tiene evidencia suficiente relacionada con la duración de la protección de estas vacunas”, afirmó.

Futuro de la viruela

En materia económica, el comportamiento del virus no significaría mayores problemas dado que es una enfermedad que no provocaría cierres y restricciones como la covid-19. Así lo confirmó Paúl Rodríguez, economista de la Universidad del Rosario.



Respecto a las vacunas, el experto manifiesta que, “el problema está en los acuerdos de compra, ya que estás son vacunas que existen pero no hay una producción masiva desde hace años. En este momento hay restricciones en la oferta, haciendo difícil que los países puedan comprarlas”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio