Relación comercial con Colombia, foco de visita de presidente de Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, inició su visita de Estado en Cartagena, en donde se reunió con el presidente Iván Duque Márquez para estrechar los lazos comerciales entre las dos naciones.



Chile es el sexto destino de las exportaciones de bienes no minero energéticos y su participación en esa canasta es del 3,2 %. Por tanto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba, explicó que una de las estrategias es fortalecer el acuerdo comercial vigente desde 2009 y también aprovechar que ambos países comparten membresía en la Alianza del Pacífico.



De acuerdo con Piñera, la idea es hablar de los pasos a futuro de la Alianza: “Conversamos con el presidente y amigo Iván Duque de los próximos pasos de la Alianza del Pacífico y de Prosur. Tenemos tantos desafíos pendientes. Por lo pronto es involucrar a países como Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia a la Alianza del Pacífico, y posteriormente a Ecuador”.



A su turno la ministra Lombanao expuso que, además, se demostró los avances que ha hecho el país en la presidencia 'pro tempore' de la Alianza del Pacífico y de Prosur.



“Hemos logrado, en nuestra presidencia, la definición de la hoja de ruta del Mercado Digital Regional y la armonización regulatoria en artículos de aseo doméstico y dispositivos médicos, así como del compromiso de seguir avanzando en la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior” dijo Lombana.



La idea de Colombia es fortalecer la relación con Chile, pues desde la entrada en vigencia del Acuerdo, el número de empresas exportadoras ha aumentado en 70 %, llegando en 2020 a cerca de 1.000 empresas.



En los primeros 7 meses de este año, las exportaciones de bienes no minero energéticos a ese destino sumaron US$317 millones (58% del total a ese mercado), un crecimiento del 28,5 % con relación al mismo periodo del 2020, y del 12,6 % con relación al mismo del 2019.



Entre los principales productos colombianos no mineros exportados a este destino están el azúcar, carne bovina refrigerada, medicamentos dosificados, perfumes y aguas de tocador, preparaciones de belleza, envases, polipropileno, policloruro y acumuladores eléctricos.



Durante el encuentro, las delegaciones abordaron, entre otros temas, la decisión de ese Gobierno de extender el plazo de habilitación a 8 plantas productoras de lácteos de Colombia, hasta agosto de 2022.



La extensión del plazo abre más oportunidades para este sector productivo, pues en los últimos 3 años Chile importó del mundo cerca de US$451 millones promedio anual de estos productos. Esas plantas están ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Córdoba.



En el caso de la inversión extranjera, en promedio, entre 2018 y 2020, la inversión extranjera de Chile en Colombia fue de US$263,5 millones. Además, en el periodo 2010-2020 la inversión extranjera proveniente de Chile creció 31,5 % anualmente.



El año pasado representó el 3,6 % del total de la inversión extranjera que llegó al país. Y entre enero-junio de 2021 la inversión extranjera de Chile fue de US$5,3 millones, lo cual representó una caída de 95,6 % comparado con el mismo periodo de 2020. Además, en este mismo periodo, la inversión de Chile representó el 0,1 % del total.



La ministra Lomaba destacó este hecho y señaló que se trata de un logro más de la estrategia de admisibilidad sanitaria en la que trabajan articuladamente los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Relaciones Exteriores, así como el ICA, ProColombia y las embajadas.



Agregó que con ese país se trabaja en el proceso de admisibilidad sanitaria para el aguacate hass, la naranja tangelo y la mandarina, productos con un potencial importante en ese mercado.



