Vuelve el toque de queda y zonas con medidas especiales

Por medio de la circular 037 del 2021, el ministerio de Salud pidió a los alcaldes de ciudades con ocupación en UCI superior del 85% a tomar medidas que frenen el rápido avance del coronavirus, pero no todas las zonas han acogido el llamado hasta el momento.



(Regresarán las restricciones en el país por aumento de contagio covid).

La idea del ministerio de Salud es que reduzca la movilización de las personas en las ciudades, que se pueda ampliar el distanciamiento físico, así que la solicitud es que se retome la aplicación del pico y cédula o los toques de queda nocturnos.



Actualmente en Colombia se han reportado 4’187.196 casos, 105.326 fallecidos y 189.390 casos activos. Hay 994 conglomerados en el país y ayer se reportaron 648 muertes, siendo la segunda del mundo, y 28.478 contagios nuevos. Además, el índice de positividad de las pruebas está en 37% y en cuanto al nivel de UCI en el total nacional está 86,1%.



(Restricciones en Colombia, de las más fuertes del mundo).



Precisamente, la ocupación de UCI en el Valle del Cauca está en 90,19%, pero el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, descartó la aplicación de las medidas restrictivas para la ciudad argumentando la pérdida de empleos por los cierres. “No creo que estemos para restringir y cerrar totalmente la economía cuando hemos perdido 200.000 empleos”, dijo el mandatario.



En ese mismo sentido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicó que hay una estabilización en las cifras y por tanto no han tomado decisiones.



“Tenemos la fortuna de la estabilización de las cifras. Hemos estado entre 1.800 y 2.000 casos. El número de personas que entran a cuidados intensivos ha venido cayendo; hoy tenemos menos personas que entran a las UCI por covid-19 de lo que teníamos hace un par de meses”, señaló.



Además argumentó que las medidas que se tienen en la ciudad seguirían siendo las mismas si los números se mantienen.



La ocupación de UCI en Antioquia está en 91,61%.



La preocupación por las cifras en las ciudades está en Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Florencia,Ibagué, Manizales, Mitú, Neiva,Popayán, Puerto Carreño, Puerto Inirida, San José del Guaviare y Cali.



En el caso de Bogotá se identificaron 10 zonas de superdispersión del coronavirus y se tomaron medidas en cada una de ellas.



“Si uno vive o trabaja en estos sitios, tiene que ser consciente de que en estas zonas es más probable que se infecte de covid que estando en otras zonas de la ciudad, lo que estamos pidiendo es que siga trabajando, viviendo pero teniendo conciencia del riesgo que está asumiendo”, dijo Alejandro Gómez, secretario de Salud de la ciudad.



La idea es que allí las personas no estén sin tapabocas, se laven las manos al menos cada dos horas, mantengan el distanciamiento social y no tenga reuniones sociales con personas que no viven o sean del núcleo cercano.



“Tampoco hagan fiestas, reuniones, no reciban visitas. Sabemos que hemos hecho un esfuerzo muy largo, pero si nos cuidamos un par de semanas más es probable que salgamos adelante sin que ello conlleve a más riesgos”, agregó Gómez.



En el caso de Cauca, la ocupación UCI está en 98,41%, por tanto en su capital Popayán se decretó el toque de queda y pico y cédula en la ciudad.



El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, ordenó durante el fin de semana que no estarán permitidas actividades como eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas y que no se habilitarán se discotecas ni sitios de baile. La medida se aplicó a partir del 26 de junio, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente.



Desde este lunes 28, también se ordenó el pico y cédula para el ingreso a establecimientos de comercio y entidades financieras, exeptuando a los hoteles y restaurantes y solo se admite el ingreso de las personas cuyo documento de identidad termine en número par el día pares y viceversa.