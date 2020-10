Google Shopping, una herramienta para vender más en la tienda ‘online’

Los negocios colombianos ya pueden acceder de manera gratuita a Google Shopping, una oportunidad para encontrar a sus potenciales clientes entre los millones de usuarios que llegan a la búsqueda de Google todos los días.



(Le pude interesar: ‘En comercio electrónico no se puede improvisar’)

En medio de la coyuntura derivada por la pandemia del coronavirus, esta herramienta resulta una importante alidada para los negocios, grandes y pequeños que se buscan adaptar a esta nueva realidad y posicionarse en el mercado ‘online’.



(Lea: Tendencias claves que le ayudarán a aumentar sus ventas digitales)



Google Shopping puede cumplir una función importante en esta adaptación. La oportunidad de listar sus productos de manera gratuita puede ayudar a los negocios a darle visibilidad a su catálogo de productos y magnificar su alcance. Para los consumidores, Google Shopping ofrece una experiencia que responde a sus necesidades actuales facilitando la comparación de precios y de opciones disponibles en el mercado, concentrando todas las opciones en un solo lugar.



(Lea: El comercio electrónico busca un impulso antes de Navidad)



Pensando en las fechas de ofertas y el período de compra de fin de año, acá están las cuatro cosas que todos los negocios tienen que saber para aprovechar al máximo el potencial de Google Shopping para conectarse con sus consumidores:



1. Empezando por Merchant Center - Para publicar tus productos en Google Shopping, es necesario tener un sitio de e-commerce y crear una cuenta en Merchant Center. Aquí podrás ingresar todos los datos de tu tienda y de tus productos, incluyendo disponibilidad, precio, color, marca, descripción, etc. Una opción para quien quiere comenzar es usar las listas automáticas que utilizan una función llamada rastreo de sitios web, que lee datos estructurados y del mapa del sitio con el fin de extraer la información más reciente sobre los productos relevantes del sitio web (más información aquí)



2. Aparecer en la pestaña de Google Shopping gracias a las fichas no pagas: una vez que la información está cargada en Merchant Center y fue revisada para garantizar que cumple las políticas de la plataforma, los productos aparecerán en la pestaña de Google Shopping, sin ninguna otra acción. Para aquellos negocios que quieran alcanzar más clientes y ganar mayor visibilidad, tener sus productos en Merchant Center, les permitirá correr campañas de Google Ads.



3. Anunciar con campañas de Smart Shopping: para alcanzar potenciales clientes en la página principal de búsqueda, YouTube, Gmail y en la red de Display de Google, una vez que tus productos están catalogados en Merchant Center, los negocios podrán anunciar a través de Google Ads. Para quien está empezando, las campañas de Smart Shopping son una opción que requiere poca administración ya que usa machine learning para optimizar el alcance y el retorno de la inversión.



4. Cuenta con apoyo permanente de Google: para saber más sobre todas las herramientas y recursos disponibles para comercios, pueden visitar Google for Retail, que tiene contenidos específicos para ayudar a las empresas a impulsar las ventas de fin de año.