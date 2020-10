Google Workspace, la nueva cara del servicio en la nube

Entendiendo las nuevas dinámicas de trabajo y educación que están surgiendo con la pandemia, Google Cloud le apuesta al fortalecimiento de su oferta. En este sentido, la marca renovó su G Suite, bajo el nuevo nombre de ‘Google Workspace’, en la que ofrecerá varias innovaciones de sus productos como Drive, Calendar, Meet y Gmail.



“Este es el final de la ‘oficina’ como la conocemos. A partir de ahora, los equipos deben prosperar sin reunirse en persona y construir conexiones humanas de nuevas formas. ‘Google Workspace’ brinda a las personas una experiencia completamente integrada que ayuda a todos a tener éxito en esta nueva realidad”, aseguró Javier Soltero, vicepresidente y gerente general de Google Workspace.



Los usuarios podrán realizar menciones en los documentos que mostrarán en la ventana emergente detalles de contexto sobre la conversación; se podrán crear documentos dentro de una sala de chat sin tener cambiar de pestaña o herramienta; e incluso, evidenciar las señales no verbales en una conversación mientras se trabaja en documentos, hojas de cálculo y presentaciones.



Más de 2.600 millones de usuarios consumen en la actualidad estas plataformas cada mes. Además, la compañía resaltó que desde marzo de este año, la anterior Suite de Google superó los 6 millones de empresas que realizan pagos mensualmente.

En lo referente al costo, los clientes actuales que cuentan con su licencia, no tendrán modificaciones en su precio, pues estas serán graduales y acordes a las necesidades que requieran.



En el caso de las mypymes, Google ofrecerá 3 planes de US$6, US$12 Y US$18 , aproximadamente entre 23.000 pesos y 69.000 por usuario y también tendrá ofertas por departamentos.



Sin embargo, la compañía avanza hacia la versión gratuita que se implementaría en los próximos meses.



El cambio que tendrá todo el ecosistema de herramientas en la nube, no solo se hará evidente a través de los servicios, sino también de la imagen. En este sentido, Google anunció que desde las próximas semanas, los usuarios verán nuevos íconos integrados por cuatro colores para Gmail, Drive, Calendar y Meet.



PARA EDUCACIÓN



En lo referente a las instituciones educativas, la compañía reiteró que ‘Google Workspace’ llegará pronto a este segmento, el cual, mientras tanto, podrá seguir accediendo a través de ‘G Suite for Education’. Alrededor de 140 millones de estudiantes y educadores están usando esta plataforma en todo el mundo.