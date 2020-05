Grados 2020: La promoción universitaria del tapabocas

Sin lugar a dudas la generación de egresados de este año va a tener enormes dificultades para la inserción al mercado laboral. Toda la situación derivada del coronavirus complicará la situación de los ya graduados o próximos a conseguir el título.

“En el momento veo el panorama complicado porque las empresas han estado paradas por mucho tiempo y creo que lo último que van hacer apenas pase la pandemia es contratar gente nueva”, manifiesta Annie López, egresada de la Universidad de Medellín.



Desde que consiguió su título en marzo, la ya abogada ha buscado ofertas, pero su angustia aumenta pues “es mucho más fácil que lo contraten a uno recién graduado sin experiencia a que pase mucho tiempo y vean que de pronto no ha hecho a nada”.



De acuerdo con el cálculo de los primeros tres meses de año, la tasa de desempleo juvenil del Dane se ubicó en 20,5% subiendo un punto porcentual con respecto al mismo periodo de 2019, siendo las mujeres las del mayor porcentaje en este segmento con 26,8%, mientras que la de los hombres cerró en 16%.



Al respecto, expertos coinciden en que ante el momento atípico los jóvenes tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias. Mientras que Juan Carlos Guataquí, de la Universidad del Rosario destaca que deberán reinventarse, y ofrecer lo que saben ya que a las empresas lo que les importa son las habilidades y no el diploma.



Omar Rey, profesor de derecho laboral y experto juvenil de la Universidad San Martín, prevé “menos oportunidades de empleo formal, retos de emprendimiento, y ubicaciones en plazas distintas a las que estudiaron”.



En Colombia en 2018 se graduaron 482.122 estudiantes universitarios, según las cifras más recientes del Ministerio de Educación Nacional. El 56% fueron mujeres, mientras que el 56% restante corresponde a hombres.



DIFICULTADES DE INGRESO



“Soy profesional deportivo de cultura física de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, y me gradué el 20 de marzo. He buscado empleo desde que salí de la universidad, y postulado mi hoja de vida en diferentes páginas por internet, pero no he recibido respuesta, y eso ha sido lo más difícil”, destaca Sebastián del Villar.



Y es que la inevitable angustia incrementa en sectores específicos. “Me hubiese gustado trabajar por ejemplo en un gimnasio, pero ya este año no creo que puedan comenzar a operar. Sin embargo, estoy haciendo planes de entrenamientos personalizados en casa, y así me muevo”.



Al comparar la tasa de ocupación laboral de la población menor de 25 años en el último trimestre de 2019 con la del primer trimestre del 2020 se evidencia una disminución de 2,5 puntos porcentuales, ya que mientras que en el primer caso el indicador estaba de 57,4%, este año se redujo a 54,9%.



Omar Rey indica, además, que “las áreas en las que más se desempeñan los jóvenes son el comercio, los hoteles y los restaurantes con un 28,7% y necesariamente estos tres sectores de la economía son los que actualmente están más afectados por la crisis”.



Así como en el de los anteriores, el caso de Vanessa Ossios en Bogotá no es distinto, ella manifiesta que a pesar de percibir que en la coyuntura han aumentado los requerimientos de perfiles en áreas de digitalización, lo más difícil sigue siendo que no hay plazas disponibles en su estudio.



“Antes de comenzar la cuarentena cuando iba a entrevistas y veía que para el mismo cargo al que yo aspiraba habían 20 personas más era difícil, pero siento que la situación se ha complicado cada vez más”, anota la recién graduada en Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado.



No obstante, Juan Camilo Lozano de la Universidad de Medellín afirma que pese a las circunstancias, en el derecho, su profesión, va a haber un panorama un poco favorable en cuanto a las discusiones que se puedan generar. “Van a haber muchos casos, pero asimismo tendrá que haber formación adicional por ejemplo para demandar en un proceso virtual”.



MIRADA DESDE EL ÚLTIMO SEMESTRE



En un estudio realizado por las empresas First Job y Adecco en el 2019 se reveló que el 80% de los jóvenes que hicieron una práctica a nivel empresarial, no lograron conseguir su primer trabajo en la misma empresa.



“Estoy realizando en este momento mi práctica de comunicación social y sé que para las fechas en donde me voy a graduar va a ser muy difícil conseguir trabajo ya que estaríamos regresando de una complicada situación de cuarentena”, afirma César Duque, estudiante de la Pontificia Universidad Bolivariana de Bucaramanga.



Por su parte Mateo Uprimny de la Universidad Javeriana de Bogotá, anota que en este momento las empresas no están viendo la contratación como una prioridad. Según las proyecciones su grado sería en septiembre, pero para esa fecha ve el futuro no es alentador. “Creo que todavía no estamos en el escenario más bajo, hay muchas empresas que han intentando mantenerse y lo más difícil se viene para la segunda mitad del año”.



El experto de la San Martín concluye que seguramente el trabajo por horas entrará en el debate, pese a que en Colombia existe incertidumbre frente a este modelo pues con el salario vigente para 2020 la hora escasamente llegaría a los $3.658 pesos. En este sentido, con tal de conseguir remuneración “los trabajadores estarían expuestos a realizar el trabajo por horas pero con unas jornadas largas que podrían vulnerar los máximos de tiempos”.



Por lo que finalmente, la salida tendrá que estar relacionada con nuevas formas de participación laboral, estímulos a emprendedores, desarrollo y optimización de nuevas aptitudes e incluso beneficios para las empresas que promuevan el empleo juvenil.





María Camila Pérez Godoy