Gravar pensiones y acabar el 4 x 1.000, proponen expertos tributarios

Este miércoles la comisión de expertos en beneficios tributarios presentó sus recomendaciones para cambiar el sistema tributario del país, en la que plantean eliminar el impuesto 4 x 1.000, que se hace para algunas operaciones financieras; reconsiderar las zonas francas y un IVA generalizado con algunas excepciones.



En la presentación, que tuvo la presencia de los cinco expertos internacionales que participaron en ese reporte, funcionarios del Gobierno y representantes de centros de estudio, los miembros de la Comisión resaltaron la importancia de que se hagan cambios estructurales del sistema tributario, debido a que el gasto en beneficios tributarios es muy alto, superior a otros países miembros de la Ocde y de Latinoamérica.



Entre las recomendaciones, plantearon también eliminar el 25% de los beneficios de renta y tratamientos preferenciales a ciertas personas, así como ampliar la base gravable de ese tributo, con el fin de aumentar el recaudo por ese rubro.

​

Por otro lado, plantean que se haga un IVA generalizado, pero con excepciones para algunos bienes como los de la canasta familiar. En ese sentido, también plantean que se baje la tarifa para poder ampliar ese impuesto, y que se haga de forma gradual.



En ese escenario, la Comisión también aplaude el mecanismo de compensación del IVA, en el que el Gobierno ya ha venido avanzando y el año pasado llegó a 1 millón de hogares. Con esa herramienta, señalan, se podría mitigar el impacto de la pandemia en la pobreza.

​

En cuanto a las zonas francas piden que se revise ese mecanismo debido a que no es muy efectivo para atraer la inversión y sí, por el contrario, el país pierde ingresos tributarios.



De acuerdo con los expertos, se identificaron todos los gastos tributarios colombianos e incentivos y se incluyeron en cuatro categorías de reforma:



Los que se pueden mantener

Los que deben ser reformados

Los que dependen de una reforma más amplia

Otros que no es claro que no se debe reformar o no.



Ademas, la Comisión indicó que encontró que el sistema tributario no está alienado con las buenas prácticas internacionales. "Eso se ven en que quienes elaboran las políticas ha utilizado el sistema para tratar las deficiencias estructurales tributarias presentes, pero ese intento ha dado como una base tributaria baja, ineficiente e injusta", comentaron.



Sobre esto, agregaron que esa deficiencia ha dado como resultado que Gobierno tenga que introducir reformas año a año.



"No es cuestión si Colombia debe reformar el sistema tributario sino cuándo tiene que reformar y de qué manera debe organizar estas reformas fundamentales", agregaron.



En ese sentido, enfatizaron en que el país sufre de un déficit fiscal grande, por lo que debe reformarse el sistema tributario de una forma equilibrada. "El Gobierno no quiere hacer una reforma demasiado rápida, porque puede perjudicar la recuperación económica, pero no puede ser tan lenta que asuste a los inversionistas y a las agencias calificadoras de riesgo", agregaron.



Sobre la base del IVA indicaron que es particularmente angosta frente a los bienes excluidos. "A la comisión le gusta el mecanismo de compensación del IVA, que le permite al país compensar a los más pobres por los impuestos que pagan y la comisión anima al país a que amplíe ese alcance para que se llegue a un buen plano", sostuvieron.



Y añadieron que cuando la base del IVA se amplíe eso aumenta la compensación mensual, de tal manera de que los más pobres sean compensados por el IVA que están pagando.