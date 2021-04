Gremio cafetero de Brasil, presidido por colombiano

Nicolás Rueda, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con un máster ejecutivo de la Escuela de administración de Rotterdam, acaba de convertirse en el primer colombiano y no brasileño en presidir el respetado Consejo de exportadores de café de Brasil, Cecafé.



En más de dos décadas el cargo fue ocupado sobretodo por brasileños y la elección del colombiano es histórica.

Cecafé, entidad privada de carácter gremial creada hace 22 años, representa y promueve el desarrollo del sector exportador de café en el ámbito local e internacional. Cuenta con 120 asociados entre exportadores de café, cooperativas de productores y filiales de multinacionales de comercio con sede en Brasil. Todos exportadores.



El sector exportó 44,5 millones de sacos en el 2020 y, sumado al consumo local, podría decirse, que una de cada tres tazas de café que se consumieron en el mundo el año pasado fueron brasileñas y pudieron ser gestionadas por cualquiera de esos asociados.



La elección del colombiano como presidente de Cecafé “prioriza experiencia y exposición internacional sobre muchos otros aspectos que antes podrían haber sido ‘tabú’; sobre todo, en un sector exportador conectado con más de 120 países a los que exporta su café”, admite Rueda, que se inició en los commodities, en particular en café, con la empresa holandesa The Mild Coffee Company, con sede en la Haya hace 22 años.



Exdirector de la oficina de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Europa, Rueda tendrá como gran reto en sus dos años de presidencia “poner en marcha un plan de comunicaciones que acelere la agenda positiva de este agro negocio que ha tenido su imagen muy afectada en los últimos años”, según dice a Portafolio desde Sao Paulo.



“A través del café podemos contribuir con historias positivas como impulsando la verdadera sostenibilidad con la productividad; la preservación de los ecosistemas con las reservas ambientales, que sí funcionan pero que pocos conocen y, la diseminación de las buenas prácticas en lo social, entre otras cosas”, precisa.



Como presidente de Cecafé Rueda tendrá responsabilidades no ejecutivas ya que es ejecutivo de Volcafé, asociado de Cecafé y una de las mayores comercializadoras de café del mundo, con presencia en África, Asia y América Latina.



La entidad cuenta, también, con profundas raíces en Colombia, como Carcafé, donde Rueda fue gerente general entre 2010 y 2015 hasta que salió hacia Brasil como jefe de operaciones para América Latina y luego de Norteamérica en 2016.



No obstante, al comenzar a presidir Cecafé, “la dedicación ha sido monumental pues el presidente es el responsable por la agenda estratégica que responde a los intereses de los asociados. Es la cara visible de la organización, en conjunto con su grupo de ejecutivos”, afirma.



Brasil sigue siendo el mayor productor y exportador de café del mundo. El año pasado produjo más de 70 millones y exportó 44,5 millones de sacos que dejaron $5,6 billones de dólares en ventas.



Rueda recuerda, además, que la producción de los 70 millones de sacos la hizo en 2,2 millones de hectáreas. “Un éxito rotundo y prueba de un gran esfuerzo en todos los ejes de la cadena del agro negocio, incluyendo sector público y privado”.



Por lo tanto, anuncia que trabajará para impulsar la agenda positiva y que Cecafé estará vigilante y será propositivos frente a la anunciada reforma tributaria que, sin duda, tendrá repercusiones importantes en el sector.



“Cecafé trata de generar valor al asociado y mantener el sector exportador latente, vigoroso y bien representado. Apoya a sus asociados con inteligencia estadística, acciones estratégicas de carácter jurídico, representación institucional y con proyectos de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad”, explica.



La presencia de un colombiano en la presidencia de Cecafé es importante para nuestro país pues Colombia se ha convertido en un destino muy importante para las exportaciones brasileñas.



“Cecafé y Colombia han cooperado activamente en temas fitosanitarios y en general, en procesos que facilitan el comercio entre los dos países. A medida que las instituciones se modernizan en este entorno global se rompen muchos paradigmas.



Hoy el café colombiano se encuentra en las estanterías de los supermercados brasileños y es muy apreciado por los consumidores que no tuvieron tantas alternativas como ahora y Colombia ha importado café Brasilero para contribuir con su consumo interno. Esto era impensable hace algunas décadas”, afirma Rueda.



Para Cecafé, la Colombia cafetera es un destino muy importante para su café y un cliente clave. Asegura que, adicionalmente, es una nación muy próxima con la que históricamente se han establecido múltiples puentes de colaboración en varios campos y es mucho lo que hay por hacer.



Está convencido de que la Colombia Cafetera es tierra de oportunidades y que en el pasado, a través de Carcafé, se gestaron aquí muchos proyectos de valor agregado que beneficiaron a muchas familias cafeteras, a clientes, con un producto diferenciado, y desde luego, “a nuestros colaboradores, quienes con su esfuerzo y dedicación contribuyen todos los días a sumar en Colombia”.



Además, resalta que la innovación, la apertura de nuevas fronteras mentales y de cooperación están abriendo muchas puertas. “Colombia y Brasil son países muy respetados en el ámbito cafetero internacional y, personalmente, estaré atento para contribuir y aportar, desde mi nueva posición, a la buena relación e interacción que pueda agregar valor a los dos países”.