Gremio de apps y Rappi, de acuerdo con medidas de seguridad en Bogotá

Tras el anuncio de nuevas medidas de seguridad para la Bogotá, por parte de la alcaldía de la ciudad, Rapp señaló que las acatará todas la normas tomen los gobiernos locales y el Gobierno Nacional.



(Lea: Bogotá prohíbe el parrillero en moto de domicilio)



"Reiteramos nuestra disposición a aportar y colaborar de manera permanente con todas las autoridades", indicó.



Sobre los hechos del asesinato del patrullero Edwin Caro, en lo que hubo uso de los implementos para domicilios de diferentes marcas, afirmó que rechaza los hechos delictivos y se solidariza con las víctimas de estos actos y con quienes hayan visto afectada su seguridad.

“Nos sentimos orgullosos de poder ofrecerle oportunidades de generación de ingresos a un amplio y diverso grupo de personas a través de nuestra plataforma y hacemos un llamado para que situaciones lamentables como las que se han hecho públicas esta semana, que no comprometen a ningún repartidor, no se conviertan en motivos de xenofobia, discriminación o señalamientos injustificados” dijeron.



La empresa señaló que los repartidores han pasado por filtros de verificación y registro, y que sus perfiles han sido confrontados en bases de datos a nivel nacional por terceros expertos en la materia.



Por su parte, Alianza In Alianza In, el primer gremio de aplicaciones e innovación señaló que pone a disposición de la Administración Distrital y de las autoridades una solución tecnológica que permite identificar en tiempo real si un domiciliario o conductor está efectivamente habilitado o no en las plataformas y así llevar una supervisión y control preventivo de los mismos.



“Rechazamos vehementemente el uso ilegal de uniformes y accesorios de nuestros asociados por parte de delincuentes para engañar a la ciudadanía y a las autoridades. Respaldamos y apoyamos con orgullo a todas las personas se esfuerzan día a día de manera honesta para prestar servicios a través de las plataformas digitales en la capital y el resto del país, estos hechos no representan a decenas de miles de domiciliarios que se conectan a las plataformas para generar ingresos y hacerles la vida más fácil a todos los ciudadanos. Ellos son personas honradas y trabajadoras que también contribuyen a la economía y como gremio los respaldamos siempre”, afirmó David Luna, Presidente de Alianza IN.



Finalmente, Rappi destacó que para la activación diaria en la plataforma y conectarse como repartidor, las personas deben ingresar el código de verificación que se le envía vía WhatsApp además de hacer la validación de identidad por medio de 2 fotos que deben ser tomadas por quien se está conectado. Desde el año pasado y como medida adicional de bioseguridad, se solicita que en la foto quede registrado el uso adecuado del tapabocas.