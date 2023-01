Transportadores rechazan alza del ACPM y no tener beneficio en el Soat

Archivo particular

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga hizo un fuerte llamado sobre las recientes decisiones del Gobierno.



En la misiva aseguran que el pasado 2 de septiembre de 2022, después del encuentro de Empresarios del Transporte de Carga de Fedetranscarga, celebrado en Armenia (Quindío), solicitaron al Gobierno no aumentar el precio del ACPM ni del gas vehicular ya que son los combustibles con los que se movilizan los camiones en el país.

Cabe recordar que para septiembre el Gobierno Nacional anunció que comenzarían las alzas en los precios de los combustibles con el fin de subsanar el déficit que existe en el Fondo de Estabilazción del Precio de los Combustibles.

No obstante, el Gobierno decidió solo hacer un alza de 200 pesos por mes en el galón de gasolina y no intervenir el ACPM para no causar más impactos en la inflación del país.



Junto a ello, Fedetranscarga asegura que el 5 de octubre junto al ministro de Transporte y el Presidente acordaron no aumentar el precio del ACPM hasta junio de 2023 "con el fin de mantener bajo los costos de transporte, y así mitigar los golpes sobre la inflación en Colombia".

Sin embargo, recientemente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que para enero de 2023 el ACPM tendría un incremento de 57 pesos y el galón de gasolina de 400 pesos.

Por otro lado, Fedetranscarga también mostró su desacuerdo sobre el descuento del 50 % del Soat para algunos vehiculos con el fin de evitar la evasión de la póliza de seguro. En este caso, el transporte de carga no fue incluido en este beneficio.



"Incuestionablemente el aumento del precio del diésel y la no posibilidad de haber

accedido por parte del gremio a ningún tipo de descuento en la adquisición del

SOAT, es un fuerte golpe a la estructura de los costos de operación de la flota y por

supuesto ello va en detrimento directo de los intereses económicos de todos los

colombianos, pues son los consumidores quienes verán afectado su ingreso", aseguraron en el comunicado.

Ante ello, pidieron al Gobierno que modifique el Decreto 2497 de 2022 que reglamenta el descuento del Soat y que se honre el compromiso al que habrían llegado en octubre sobre no aumentar el precio del diésel.

PORTAFOLIO