Gremios a lado y lado piden reapertura fronteriza gradual

Los gremios económicos a ambos lados de la frontera entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira se encuentran optimistas frente a la inminente reactivación comercial y piden a las autoridades de ambos países a continuar el proceso de forma progresiva, una iniciativa que ya tuvo eco.



“Este debe ser un proceso donde lo más importante será la articulación de lado y lado de la frontera (...) Es fundamental la participación del sector público y privado. Consideramos que se debe iniciar con una reactivación total del tráfico peatonal y el de carga pesada en horarios a convenir. Luego y una vez del alistamiento correspondiente, debemos retomar el tráfico vehicular entre los dos países”, declaró a Portafolio, Javier Pabón Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta.



Pabón Martínez también señaló que, para que el proceso sea seguro, consideran fundamental y determinantes aspectos como “la seguridad (fronteriza y urbana), la organización de la movilidad mediante medidas logísticas que ordenen el flujo vehicular y la caracterización migratoria permanente para saber el estado (regular o irregular) de cada una de las personas que cruza la frontera”.



Por su parte, Maximiliano Vásquez, presidente de Fedecámaras Táchira, comentó que “hoy la posibilidad de la apertura fronteriza nos anima, sobre todo porque nunca hemos dejado de creer, por ello nos hemos mantenido durante todo este tiempo, que ha estado marcado por limitaciones y carestías de todo orden”.



En la actualidad, vale la pena señalar que la frontera entre Norte de Santander y Táchira, la de mayor dinamismo comercial, solo está abierta para el paso ciudadano las 24 horas, desde el lado colombiano, y en un horario entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m. desde el lado venezolano.



Asimismo, es importante precisar que los contactos para una posible reapertura comercial de este punto de la frontera se hicieron públicos desde octubre del año pasado, pero hasta la fecha no se ha concretado.



Esta política cambiaría con el próximo gobierno de Gustavo Petro, quien ya comentó que esta será una de sus primeras medidas al posicionarse en la Casa de Nariño.



Aunque por el momento se desconoce en qué fecha se haría la reapertura comercial formal de esta frontera, desde Fedecámaras Táchira, su tesorera, Gipsy Pineda, manifestó que esta podría realizarse el próximo 8 de agosto, que coincide con el segundo día de la presidencia de Petro.



Asimismo, esta reapertura no se realizaría desde el puente de San Antonio, sino por el de Tienditas que posee la infraestructura y capacidad, de acuerdo con lo señalado por Pineda al medio Fedecámaras Radio en Venezuela.



De acuerdo con estudios económicos de gremios fronterizos en caso de reabrir comercialmente esta frontera, el comercio binacional entre ambos países podría cerrar el año con un balance entre US$800 millones y US$1.200 millones, un salto importante frente a los balances más recientes de los últimos años.



En la actualidad, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el balance comercial entre ambos países le deja a Colombia un saldo a favor de US$141,9 millones, al registrar exportaciones por US$161,1 millones e importaciones por US$19,2 millones.



La realidad de la frontera



Desde el cierre de la frontera en 2015, la dinámica empresarial de casi 80 millones de personas se vio convulsionada. Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta señalan, por ejemplo, que al momento del cierre, el Norte de Santander exportaba US$51 millones a Venezuela, cifra que se ha visto reducida hasta los US$14 millones de la actualidad.

Debido a esto, la entidad creó un programa para expandir la oferta exportadora de sus empresarios a otras latitudes, donde Venezuela era su socio histórico, como los sectores de calzado y confecciones.



“Nuestra realidad fronteriza hoy es muy diferente a la del 2015, antes del cierre había libre tránsito de vehículos particulares, hoy solo hay paso a pie por los puentes que unen a la región fronteriza. La dinámica laboral se redujo drásticamente”, apuntó Maximiliano Vásquez, titular de Fedecámaras Táchira.



Vásquez también señaló que, de acuerdo con estudios, el 67% de las firmas del estado se sustentan con mercancía colombiana.



ROBERTO CASAS LUGO