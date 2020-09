Gremios económicos piden que cesen actos vandálicos en protestas

El buen comportamiento del comercio organizado durante el fin de semana de la celebración de Amor y Amistad hace sentir optimista a los gremios económicos del país, entre ellos a Fenalco que entregó un balance positivo de las jornadas, que en algunos segmentos logró incrementos que alcanzaron el 20% en algunas categorías, en comparación con un sábado normal durante la pandemia.



Floristerías, licores (especialmente vinos) chocolatería y dulces; ropa, calzado, bisutería y libros, tuvieron un excelente desempeño, según el gremio de comerciantes.



Sin embargo, piden que las jornadas de protesta no opaquen ese buen desempeño del comercio en el marco de la reactivación económica del comercio.



“Esta fecha ha sido un buen pretexto para empezar a sentirnos optimistas. El buen comportamiento del comercio organizado y la gente en general es una señal para creer en las posibilidades de una reactivación estable y duradera”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



No obstante, frente a este panorama, el vocero de los comerciantes hizo un urgente llamado a quienes convocan las marchas y a quienes las usan como excusa para generar violencia y vandalismo, a que evalúen el momento coyuntural que vive el país y la necesidad de trabajar en conjunto por la reactivación de la economía y la recuperación del empleo.



“Convocar protestas en medio de esta crisis económica y de empleo es querer seguir provocando el caos. El derecho a la protesta pacífica en Colombia está perdiendo legitimidad con el vandalismo y la violencia. Esperamos que hoy se desarrollen en completa calma para que no se afecte el trabajo que todos los sectores hemos venido adelantando”.



Por su parte, el Consejo Gremial Nacional manifestó que es gracias a la reactivación económica se ha logrado un avance importante para el país y es fundamental que todos continuemos en este camino.



“El Consejo Gremial Nacional es respetuoso del derecho a la protesta, pero hace un llamado a la reflexión a todos los actores que convocan esta jornada sobre el grave impacto que una Movilización Nacional, en medio de la actual coyuntura de la pandemia, no solo podría tener sobre la lenta recuperación de la económica y social, así como en la salud pública de todos los ciudadanos. En este delicado momento, deben entenderlo quienes las convocan, que frenar la reactivación de las más diversas actividades económicas es retroceder en el camino que emprendimos la mayoría de los colombianos hacia la reactivación, impactando la generación de empleos, afectando el sustento de las familias y poniendo en riesgo la salud de todos los colombianos”.



Finalmente, para el Consejo Gremial es importante también evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social, así como protestar de manera pacífica y respetando los derechos de todos los ciudadanos.