Gremios esperan que tributaria no afecte a la recuperación

Mientras se conoce el proyecto de ley de reforma tributaria, que según el Ministerio de Hacienda se radicaría hoy, los gremios han manifestado su preocupación sobre los efectos que podrían traer ciertas medidas para la competitividad del país, como la eliminación de ciertos beneficios, o nuevos tributos.



Y aunque todavía no se conoce el articulado, la presentación que hizo en el foro de Anif el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio algunas pistas de lo que podría suceder para los distintos sectores, aunque argumente que buena parte del recaudo que se estima proviene de ampliar el IVA a más bienes y servicios, así como la posibilidad de que más personas naturales paguen tasa de renta.



Una de las propuestas, que también responde a las recomendaciones de varios expertos, incluyendo los de la Comisión, es que se eliminen beneficios, deducciones y exenciones en impuestos, como en el de renta para empresas de distintos sectores, como el de turismo por ejemplo.



Para Luz Stella Flórez, presidenta de la junta directiva de Cotelco, “aumentar la tasa impositiva a los hoteles y al sector turismo conllevaría directamente a afectar el empleo y la reactivación económica”, dijo, y agregó que confían en que se mantendrán los incentivos de la reactivación y aspectos tributarios otorgados en la ley 2068 de 2020.



“Quizá algunos sea necesario extenderlos en el tiempo, ante la lenta reactivación de esa industria”.



Asimismo, otra preocupación que señala Flórez y que comparte Jorge Bedoya, presidente de la Asociación de Agricultures de Colombia (SAC), es que se incrementen los precios de los costos y gastos de las materias primas para la producción de alimentos y de los servicios públicos, pues eso impactaría la operación hotelera.



En ese sentido, Bedoya manifestó que le preocupaban varios puntos. Uno es que se elimine el régimen de exentos de los alimentos, como ya lo planteó Carrasquilla, “porque eso implicaría dejar grabados los insumos, y habría un sobrecosto para productores y consumidores”. También es una preocupación la falta de claridad con lo que sucederá con los insumos del sector agropecuario.



Teniendo en cuenta que la eliminación de bienes y productos exentos del IVA también incluiría dispositivos móviles, como los celulares, ese gremio también mostró preocupación sobre lo que eso podría significar para los consumidores, sobre todo los de celulares de gama media y baja.



Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, señaló que no se puede seguir con una mentalidad de recaudo fiscal que dificulta el acceso de los hogares más pobres a la conectividad y a la tecnología en Colombia.



“Es muy mal negocio gravar la conectividad y los terminales móviles, pues eso va a desestimular el acceso de los colombianos a la digitalización. La capacidad de consumo de los hogares está disminuida y ponerle IVA es encarecer el servicio y dificultar ese acceso. La conectividad no es un lujo, es una necesidad”, dijo.



Así mismo, Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, apuntó que la medida afectará a los operadores, “porque la presencia que tenemos en estos 1.075 municipios en algunos casos es a través de internet móvil y de un celular. El teléfono es el instrumento de menor costo para poder acceder al servicio y más que afectar a las compañías, lo hará a las personas que necesitan esa conectividad”.



Por su parte, Fabián Hernández, CEO de Movistar Colombia, dijo que “como habilitadores de la reactivación social y económica del país a través de la conectividad, consideramos que cualquier medida que se tome no debe afectar el crecimiento del sector. En cifras, un 1% que crezca la conectividad en el país, el PIB lo hace en 0,32% y aumenta la productividad laboral en un 0,26%. Por eso es importante que este servicio no se vea como algo suntuario”, expresó.



Además de las inquietudes relacionadas con los beneficios y la ampliación del IVA, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, manifestó en un congreso sobre fondos de capital que “hay algunas cosas que no nos gustan, como los impuestos al patrimonio y a los dividendos. Pero cuando uno mira la película completa, no se está haciendo nada para gravar más a las empresas”, y agregó que “si el Congreso realmente estuviera interesado en mejorar la equidad, estaría hablando de pensiones, o del tema de que el IVA se lo lleva el 40% más rico de la sociedad”.



Ahora bien, falta que se radique el proyecto de reforma tributaria en la que se verán los cambios finales que presentará el Gobierno en materia fiscal y tributaria, y que se espera aprobar antes de este periodo legislativo.



IMPUESTOS VERDES



Entre las medidas que anunció el Gobierno están los impuestos verdes, incluyendo uno

al carbono, plaguicidas, vehículos y los plásticos de un solo uso.



Ante esto, Juan Camilo Nariño, presidente ACM, dijo que “la industria extractiva debe propender por una reforma tributaria que no afecte la competitividad del sector, ya que la minería será fundamental para la recuperación económica de Colombia".



Asimismo, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, manifestó que aunque es positivo que se promueva la economía circular, se debe tener en cuenta que la reglamentación de estas medidas no

afecten los precios”.