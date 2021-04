Gremios rechazan los señalamientos hechos por las aglomeraciones

El primer fin de semana de la jornada de cuarentena estricta en el modelo cuatro por tres, implementado por la Alcaldía de Bogotá, avivó en el tercer día una polémica por el cuidado en la ciudad entre los empresarios y el Distrito.



De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “se evidencia gran incumplimiento de la cuarentena por parte de empresas que obligan a ciudadanos a ir a trabajar, arriesgando su salud y la de la ciudad”.

Para la mandataria, la prueba de esto es que el sistema de transporte masivo de la ciudad, TransMilenio tuvo la misma flota que en cuarentenas anteriores pero la afluencia de personas en las estaciones fue mayor que en las otras oportunidades.



El Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmó que “en la cuarentena solo pueden movilizarse personas que trabajan en servicios de salud, financieros, transporte, movilidad, producción de alimentos o cuidado de niños y mayores”.



El Gobierno distrital movilizó una campaña de denuncia en contra de las empresas citaron a trabajar en pleno confinamiento yno hacen parte de los sectores autorizados, “ya tenemos varias denuncias, comentarios y sugerencias, incluso hemos realizado visitas para verificar”, señaló Gómez.



Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “responsabilizar a las empresas de las aglomeraciones en los sistemas de transporte público no solo no es serio, sino que es un distractor sobre las verdaderas razones: poca disponibilidad de transporte, afectación económica de los informales, falta de planeación”.



A su turno, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, respondió que las acusaciones de la Alcaldía son graves y que de ser ciertas, las sanciones deben ser fuertes.



“Las empresas que obligan a los empleados sin los permisos necesarios deben ser castigadas, pero no se debe juzgar a la ligera, porque el sacrificio que hacen las compañías es muy grande y no es voluntario, todos estamos esperando que la situación se mejore y acusar a los empresarios causa escozor y dificultades”, dijo.



De acuerdo con Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el aumento de contagios se presenta principalmente en reuniones sociales. “Pasó en Navidad, vacaciones y en Semana Santa.



La actividad empresarial formal se ejerce con responsabilidad y cumplimiento protocolos de bioseguridad, la pandemia ha afectado de manera grave a las empresas, los empresarios han hecho todo en el marco de la ley y sus restricciones para sobrevivir y cumplirle a empleados, clientes y proveedores. Perseguir empresas es profundizar la grave situación social”, advirtió.





Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca responde por críticas del distrito



El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca le envió una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en la que reconocen el esfuerzo que el Gobierno Distrital ha adelantado durante el tercer pico de aumento de los contagios y recordaron que durante la pandemia han participado en mesas de trabajo con el propósito de generar recomendaciones medidas y acciones orientadas a mitigar los efectos de la enfermedad.



Además resaltaron su contribución con la dotación de 149 Unidades de Cuidados Intensivos para las IPS en Bogotá y la entrega de 428.886 elementos de protección personal para los trabajadores del sector salud en la ciudad.



“Hemos liderado de manera conjunta la difusión y aplicación de las medidas adoptadas de autocuidado y teniendo en cuenta el compromiso del sector privado con la salud de los capitalinos, hemos sido activos en la mitigación de los riesgos derivados de la pandemia; cumplimos con la inscripción en la plataforma designada, diligenciamos la información para que la Secretaría de Movilidad construyera la matriz origen destino de los trabajadores, creamos sistemas alternativos de transporte para nuestros trabajadores, modificamos nuestros horarios para disminuir la carga del sistema de transporte masivo durante las horas pico, adoptamos los protocolos de bioseguridad y acatamos las medidas del orden Nacional y Distrital que se han venido implementado”, afirmaron .



Todo esto lo resaltaron como una respuesta al señalamiento hecho por la alcaldesa de que “ como un incumplimiento a la cuarentena, empresas obligan a ciudadanos a ir a trabajar, arriesgando su salud y la de toda la ciudad”.