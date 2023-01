Gustavo Bolívar renuncia al Senado

Una resolución firmada por el presidente del Senado, Roy Barreras, conocida este sábado 31 de diciembre, da cuenta de que la Mesa Directiva de dicha cámara aceptó la renuncia del senador Gustavo Bolívar Moreno.



A través de su cuenta de Twitter, escribió: "He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el Canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias".

Bolívar renunció a su curul del Pacto Histórico en el Congreso de la República, una posibilidad que había estado sonando desde los últimos días, pero solo se confirmó hasta el último día del 2022, fecha límite para renunciar al legislativo para poder aspirar para las elecciones regionales y locales del próximo año sin incurrir en alguna inhabilidad.

Mesa Directiva acepta renuncia



La Resolución 166, con fecha 31 de diciembre de 2022, estableció que la Mesa Directiva del Senado de la República, basada en las facultades legales de la Ley 5 de 1992, aceptó la renuncia de Gustavo Bolívar.

Además informa que se cumplirá lo establecido en dicha reglamentación para el remplazo del congresista.

La carrera política de Bolívar



Gustavo Bolívar es un reconocido escritor, empresario, periodista y guionista. Entró a la política colombiana en 2018, cuando se desempeñó por primera vez como senador de la República. En ese momento se convirtió en el dirigente del movimiento Colombia Humana y en uno de los grandes escuderos del hoy presidente, Gustavo Petro.

Bolívar ha escrito más de 8 libros y más de 1.600 guiones entre programas periodísticos, docudramas, series, novelas, documentales y guiones cinematográficos. A finales de los años 80 militó en las juventudes galanistas y trabajó durante ocho años en el Consejo de Bogotá como asesor político de Enrique Parejo González.

En 2018 postuló su nombre al Senado de Colombia, a través de la coalición Decentes avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), obteniendo una curul como senador con 122.218 votos, la cuarta votación más alta de Colombia.

