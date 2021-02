‘Habrá páneles solares para autogeneración en estaciones de servicio’

El pasado primero de enero se presentó un cambio de mando en la Organización Terpel. El ingeniero industrial Óscar Bravo asumió funciones como nuevo presidente de la compañía, en remplazo de la economista Silvya Escovar, quien renunció al cargo luego de 18 años y siete meses en el mismo.



En diálogo con Portafolio,Bravo, quien liderará las operaciones de la organización en Colombia, Panamá, República Dominicana, Perú y Ecuador, explicó los retos que debe afrontar para llevar a Terpel al siguiente nivel en el camino de la transición energética.



Y dejó en claro que su intención es mantenerse como líder en el suministro de energía mayorista para la movilidad, y que por esta razón a mediano plazo las estaciones de servicio (EDS) ofrecerán desde gasolina y diésel, pasando por gas natural y GLP, hasta electricidad e hidrógeno.



¿Cuál es el panorama del negocio para el 2021?

​

A pesar de las restricciones, EDS, que es el negocio más grande de la organización, está despejado. La operación cerró el 2020 a niveles de precovid. En términos de mercado y presupuesto, estimamos que la operación estará entre un 90% y 95%. Luego de las restricciones de enero que sí impactaron el negocio, pero no en la magnitud que se pensaba, consideramos que desde febrero y marzo comenzará la recuperación.



¿En qué sectores será la recuperación?



Desde octubre del 2020 comenzó la recuperación, y en el primer mes del año se sigue con la misma tendencia. El transporte de pasajeros a nivel nacional va en un aumento lento, el servicio de carga también registra un comportamiento similar y el repunte en el número de vuelos comerciales ayudarán a llevar a la compañía a niveles prepandemia.



¿Cuál es la proyección en el negocio de lubricantes?



Es un negocio que en el 2020 presentó una corrección debido a la pandemia. Pero desde finales del año pasado se ha recuperado la senda. En enero, las restricciones no golpearon este mercado. Y se proyecta un 2021 con recuperación de niveles de las ventas.



¿Cuáles son los retos para Terpel?



Recuperar el ritmo de crecimiento de la compañía que se frenó con la pandemia. Consolidar el portafolio de productos y energía para la movilidad, en donde se han realizado esfuerzos para complementar la oferta entre combustibles líquidos y gas natural, con puntos para el suministro de energía para vehículos eléctricos. Seguir expandiendo los quioscos en las tiendas de conveniencia como una propuesta de valor complementaria. Y participar activamente en cada uno de los procesos de transición energética.



¿Proyectos en autogeneración de energía?



La proyección es disminuir la huella de carbón, y cómo se implementan mecanismos eficientes desde el punto de vista del consumo de energía, como es el montaje de páneles solares en varias EDS, y que por su ubicación pueden ser positivo desde el punto de vista costo beneficio para la autogeneración. El mismo proyecto se desarrollaría en la planta de lubricantes. También estamos contemplando el desarrollo de iniciativas relacionadas con baterías para el almacenamiento de energía.



¿Cuál es la inversión proyectada para el 2021?



En el 2020, y ante el impacto por la pandemia, implementamos un plan de austeridad en gastos e inversiones. Las inversiones estratégicas que se mantuvieron fueron para la adquisición de lotes, en construcción de tiendas y tecnología. En esto último estamos con un programa de sustitución de plataformas digitales en todos los puntos de venta, EDS, lavaderos de vehículos y lubricentros que nos permitirá satisfacer las nuevas necesidades del consumidor.



¿Cómo va los planes en la transición energética?



Un frente relevante para nosotros es la electromovilidad. Aquí estamos desarrollando el transporte masivo de pasajeros y el servicio particular a través de nuestra marca Voltex. En el primero, la adjudicación para el suministro de energía eléctrica a los nuevos buses del sistema masivo de pasajeros en Bogotá, y donde otras ciudades ya han mostrado interés.



En el segundo, a través de puntos de suministro en EDS, estamos en la tarea de desurbanizar el vehículo eléctrico para que los propietarios puedan recorrer las carreteras del país. Cerramos el 2020 con tres puntos de carga Voltex en la vía Bogotá - Medellín, y en el 2021 la tarea continuará en la vía Bogotá - Cali, y aumentará el número de puntos en la vía Bogotá - Medellín. De igual manera se habilitarán EDS en la periferia de Bogotá.



¿Y en suministro de nuevas energías?



Somos el gran surtidor de energía para la movilidad. El compromiso es ampliar y complementar el portafolio de servicios en la medida que el consumidor lo pida, y a las necesidades de cubrir esa demanda. A medida que avanza la transición energética, las EDS se convertirán en el aliado para la recarga de gasolina, diésel, gas natural vehicular (GNV), GLP, electricidad y en un futuro cercano el hidrógeno.



Aumentamos las inversiones para ampliar los puntos de suministro de GNV y también participaremos en la financiación de las conversiones en vehículos. Vendrá también la habilitación de puntos para el suministro de GLP vehicular, solo estamos esperando que se expida la regulación para comenzar este proyecto.