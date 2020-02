Habrá relaciones comerciales en África, Asia y Medio Oriente

De acuerdo con la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, este año, el país también se concentrará en las oportunidades que puedan ofrecer diferentes mercados para nuestros productos.



“Por ejemplo, analizamos posibilidades con países con los que no tenemos acuerdos comerciales en África, Asia y Medio Oriente. Y trabajamos en la profundización y aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos”, explicó.

Según Valdivieso, se puede destacar no solo la profundización de lazos comerciales con Guatemala, El Salvador y Costa Rica, sino también la armonización de normas con la CAN para cosméticos y etiquetado para calzado y confecciones, “así como el acuerdo que logramos con el Reino Unido de cara a la salida de la Unión Europea, el cual se estableció en los mismos términos que teníamos con ese bloque”, apuntó.



Lo principal se validó la oferta exportable del país que tiene el ministerio y está en 10 departamentos: Bogotá y Cundinamarca, Antioquia, Valle, Atlántico, Bolívar, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas.



Según la Viceministra estos departamentos representan más del 90% de las exportaciones no minero energéticas del país.



“Encontramos que, en general, el potencial exportador está en las frutas y derivados, alimentos procesados, carne bovina, de cerdo, industrias del movimiento, industrias para la construcción, farmacéuticos, pinturas, cosméticos y aseo, sistema moda, BPO, servicios de salud y turismo de salud, bienestar, naturaleza y reuniones, entre otros”, dijo.



Colombia ha trabajado en diplomacia comercial y sanitaria, que ha logrado 20 admisibilidades para productos y mercados como aguacate hass (Japón, China, Perú y Argentina); limón Tahití (Perú y Argentina); piña (Perú y Argentina); pimentón (Estados Unidos); banano (China y Argentina); arroz (Ecuador); carne bovina (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Hong Kong, Vietnam y Rusia); mandarina y naranja (Estados Unidos), entre otros.



“Y este año seguimos en el mismo proceso. Explorando mercados y productos que nos lleven a aumentar las exportaciones no mineras”, agregó.



De acuerdo con ProColombia este año el país, también se enfoca en Japón, pues con los Juegos Olímpicos en este país, se busca aprovechar los eventos como una ventana de Colombia al exterior.



El embajador de Colombia en este país, Santiago Pardo, indicó que la articulación entre el Ministerio y la embajada ha logrado sinergias entre los equipos.



“Alcanzamos mayores impactos y maximización de nuestros esfuerzos. Dentro de los varios ejemplos quiero resaltar el caso del aguacate hass, pues alcanzamos para ese producto, en desarrollo de una agenda sanitaria, la autorización de importación en el Japón”, complementó.



EL MOMENTO DEL AGUACATE



Sin duda, uno de los productos que ha tenido resultados positivos es el aguacate hass, además despierta el interés de los diferentes mercados y de los inversionistas.



Las exportaciones colombianas tuvieron una tasa de crecimiento anual compuesto superior al 100% entre 2014 y 2018, las de Chile y Perú crecieron por el orden del 18% y 26% respectivamente.



En 2018 las exportaciones colombianas de aguacate alcanzaron US$ 62,7 millones, un crecimiento del 18,5% con relación al 2017.



Las exportaciones llegaron a los US$89 millones, superando las del 2018 en más de US$26 millones.



Y el tejido exportador también ha crecido: en 2014 había 8 empresas exportando y en el 2018 ya había 57, de las cuales 14 de ellas exportando más de US$ 1 millón.



“Adicionalmente, ha impulsado la inversión extranjera. Recientemente una firma israelí adquirió una empresa de origen colombiano y hace apenas unas semanas otra firma chilena inauguró su planta en Quindío desde donde planea producir y aumentar las exportaciones de esta fruta”, expusó Valdivieso.



Otro de los productos que se ha destacado es el limón Tahití.



“Estas exportaciones también van en aumento, pues mientras que en el 2014 estas exportaciones sumaron US$8,9 millones, en el 2018 alcanzaron los US$23,6 millones, un aumento de más del 160%. Y en lo corrido del 2019 hasta noviembre, éstas llegan a US$23,8 millones, un crecimiento del 6,7%”, comentó.



Y en volumen, las exportaciones de esta fruta tienen un mayor dinamismo, pues entre el 2014 y el 2018 crecen 236%. En 2019 se mantiene el crecimiento en el volumen exportado, 15,3%.



De acuerdo con Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “las frutas frescas en 2019, exportaron US$217 millones, llegaron a más de 50 destinos y 219 empresas con ventas internacionales”, puntualizó.



RELACIONES PARA RENOVAR



De acuerdo con la Viceministra el país sigue con sus compromisos en el marco de la Alianza del Pacífico, “continuamos las negociaciones con países candidatos a Estados Asociados (Australia, Nueva Zelanda, Singapur), respetando las sensibilidades planteadas. Igualmente, seguimos negociando con Japón la posibilidad de tener un Acuerdo de Complementación Económica. Y daremos continuidad a la relación comercial con el Reino Unido, en los mismos términos que hay con la Unión Europea”.