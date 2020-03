‘Hace 20 días era optimista, pues enero y febrero fueron buenos’

Juan Carlos Mora dirigió ayer la asamblea de accionistas como presidente de Bancolombia, entidad del sector que tuvo las mayores utilidades en 2019.



(Lea: Bancolombia y Nutresa encabezan el escalafón en responsabilidad)



Anunció la llegada de dos miembros nuevos a la junta directiva, la consolidación de la operación en Centroamérica y el fortalecimiento de los productos y aplicaciones del banco.



(Lea: Bancolombia convierte sus sucursales en experiencias)

¿Cuál fue la principal novedad en la asamblea?

​

Mostramos unos resultados positivos, con un crecimiento de la utilidad del 17 por ciento que llegó a los 3,3 billones de pesos. Se presentó a consideración un dividendo ordinario que aumentó el 7% y uno extraordinario por 500.000 millones de pesos, con lo que de manera combinado creció 50%. Además, tras la salida de la junta directiva de David Bojanini y de Roberto Steiner, se protocolizó el ingreso de Sylvia Escobar, presidenta de Terpel, y de Juan David Escobar, presidente de Sura Colombia.



¿La convulsión de los mercados cuándo parará?

​

Hacemos un llamado a la calma y responsabilidad para que esto pase lo antes posible. Hay una afectación importante en el tema de la salud, que no es algo menor. Hemos tomado medidas para proteger a nuestros empleados, los clientes y pedimos racionalidad. En lo económico, hemos estado pendientes de la liquidez, que es normal, e iremos mirando el desarrollo de la economía colombiana para apoyar a los usuarios.



¿Hay programadas compras o fusiones?

​

Tenemos que finalizar la materialización de la compra del 40% del Banco Agromercantil en Guatemala para lograr el 100%. La operación está en estudio de los supervisores y debería estar lista en el segundo semestre. Y más allá de esto, vamos a consolidar la operación en Panamá, donde llevaremos más tecnología para aprovechar el crecimiento de su economía.



¿Qué avances verán los clientes del banco?

​

Vamos a seguir trabajando en facilitar los servicios financieros. Estamos contentos con nuestros productos Colombia a la Mano y Nequi, que entre ambos tienen cuatro millones de clientes. Ya ofrecen créditos y para apalancan negocios con costos bajos y muy alta eficiencia. En la plataforma app de Bancolombia se desarrollarán nuevas transacciones y servicios. Se podrán abrir productos de ahorros y crédito de manera digital.



¿Estos adelantos implican cierre de oficinas?

​

No cerraremos oficinas. Estas son un complemento a esa opción digital. La gente es importante y ellos necesitan asesoría y hay otras operaciones que ellos quieren hacer de manera personal. Vamos a continuar con el crecimiento de los corresponsales bancarios de los que en la actualidad tenemos, 16.000 en 1.000 municipios, con lo que acercaremos la banca a la gente que no creía que podían estar vinculada a una entidad como Bancolombia.



¿Cuántos clientes tiene Bancolombia?

​

En los cuatro países en los que estamos (Colombia, Panamá, El Salvador y Guatemala) tenemos 15 millones de clientes. En Colombia son 13 millones y vienen creciendo de forma importante. Adicionamos el año pasado 1,6 millones, y cada vez más gente accede a las plataformas y productos, un hecho muy positivo.



En Colombia tenemos el 74 por ciento de los activos, en Panamá el 12 por ciento y el resto en El Salvador y Guatemala.



¿Qué piensa de la crisis por el coronavirus y el contagio en la economía?

​

Hace tres semanas diría que era optimista, pues los dos primeros meses fueron buenos. Esta crisis, relacionada con la salud va a tener efecto económico, aunque esperamos que las medidas que toman las autoridades dispersen el efecto. Mi posición es que esto tendrá un impacto y espero que no sea mayor si actuamos de manera responsable.



¿Fue acertada la decisión de salir a ofrecer liquidez en estos momentos de convulsión?



Las medidas del Banco de la República y el Gobierno son suficientes y es positivo que las autoridades están sobre el tema. Es bueno saber que hay espacio para actuar en caso de necesidad.