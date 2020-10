Halloween en pandemia: entre el miedo y la reactivación

El mundo y Colombia están a la expectativa sobre la celebración de Halloween este 31 de octubre.



Por un lado, las empresas, que siempre han visto en la temporada buenos negocios, son cautelosas porque saben que la pandemia frenará sus ventas. Y, por otro, las autoridades han insistido en que se deben evitar aglomeraciones, más ahora que se alerta el riesgo de un segunda ola de contagios por coronavirus.



El presidente Iván Duque ha dicho que la fecha es un reto. “Lo que hagamos bien en este Halloween nos va a servir de pauta para poder administrar la temporada de diciembre”. Además, el Ministerio de Salud fijó pautas sobre cómo celebrarlo.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que las recomendaciones del Gobierno son plausibles y prudentes, pero consideró inconvenientes medidas como las del toque de queda desde la 4 de la tarde en Ibagué porque eso es “matar” alguna opción de ventas para los comerciantes en el 50% de la jornada.



Los planes de los centros comerciales se enmarcan en invitar al autocuidado. Juan Camilo Peña, director de mercadeo de Jardín Plaza de Cali y Cúcuta dijo que no se han organizado actividades, y la idea es que las familias se abstengan de ir a sitios con alto flujo de visitas.



Ana Isabel Coba, gerente general de Plaza de las Américas de Bogotá, comentó que este año los locales ofrecerán descuentos más allá del 31 de octubre, para no congestionar las tiendas. Categorías de dulces y disfraces se fortalecen los días previos, mientras que las demás se impulsan con compras online y de llevar.



Tiendas Market, con 6 locales en el norte de Bogotá, espera para el fin de semana que el fuerte de sus ventas sea el domicilio, especialmente de licores, según el gerente, Misael López. Sin embargo, diseñó la ‘carita feliz’, que empaqueta golosinas para los niños.



María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dice que con Cyberlunes que acaba de pasar, Halloween es clave en el mes. Las ventas han sido 14,2% superiores a las de octubre de 2019”.



DULCES Y DISFRACES



Las estrategias de las marcas de dulces se han redireccionado. “La invitación es a compartir la tradición en casa. Hemos visto que los colombianos se han anticipado a la compra de los dulces de temporada organizando su celebración”, señaló María Antonia Arango, gerente de Mercadeo y Gestión Estratégica de Súper de Alimentos, que tiene marcas como Trululú. Esta vez no hay demanda por grandes bolsas de golosinas, porque no se espera que los menores salgan a las calles.



Nacional de Chocolates sigue con su campaña #HazteSentir, que “permite hacer del chocolate un detalle que sorprende, que anima, que nos hace sentir juntos, y es especial para Halloween”, dijo Jorge Andrés Bueno, director de la categoría golosinas de chocolate de esta firma de Nutresa.



Del lado de los disfraces, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines confía en que este año la producción realizada en función del gasto se mantenga relativamente estable, pues basados en un informe de Inexmoda, esta “suele obtener un índice de recuperación del 98,1% en prendas de vestir, del cual un 42% se relaciona con la temporada de octubre”.



En consecuencia, “para el periodo de este año se espera que las personas recuperen los $2 millones de gasto per capita en moda, relacionado con disfraces”.



“En adultos vamos a tener un inventario importante para 2021. En niños, en cambio, lo que produjimos sí se está vendiendo conforme a lo estimado, porque las familias desean mantener la ilusión de los niños”, resaltó Juan de la Espriella, gerente de Cachivaches.



Esta línea de negocio, que representa el 50% de la facturación anual de la compañía, se vería afectada en públicos mayores. “Parte de nuestros trajes eran para jóvenes adultos, y este año no van a haber fiestas en sitios grandes como Andrés Carne de Res, lo que nos va afectar ese pedazo”.



BARES Y RESTAURANTES



Y es que precisamente Maylin Castro, la jefe de comunicaciones del restaurante en mención, asegura que “Halloween es el evento del año en Andrés. Usualmente ese día tenemos la casa llena, con cerca de 5.000 personas, únicamente en Chía”. No obstante, este año por la coyuntura de la pandemia la celebración será únicamente con cócteles y los tradicionales platos en las mesas.



Es de resaltar que junto a este, una encuesta de Acodrés reveló que para otro 30% de establecimientos gastronómicos aliados, principalmente en centros comerciales, este es un día representativo.



Pero en este 2020, sin embargo, dice Guillermo Henrique Gómez, presidente de la agremiación, solo el 5% reportó un ligero incremento en las ventas, contrastado con el 25% de quienes han manifestado decrecimiento en las mismas.



“Estamos en comunicación permanente con el Gobierno Nacional para conocer las determinaciones puntuales”, aseguró Camilo Ospina, presidente de Asobares, ante los recientes anuncios del Ejecutivo.



En el caso de esta industria, Halloween es una de las más importantes de las 4 insignias del año, pues en esta temporada la facturación crece cerca de un 30%, con aforos reservados a un cupo del 100%.



“Entre todos nuestros establecimientos recibíamos en promedio 3.000 personas. No es sólo la fecha puntual, sino que se solía celebrar seguido de miércoles a domingo”, aseguró Sebastián González, vocero de las marcas Tequila Jose Cuervo, Santé Colectivo y SEGO Firm.



Este año la celebración se llevará a cabo en el Hipódromo de los Andes, a través de un formato de autoconcierto.



DIRECTRICES EN FESTIVIDAD



De acuerdo con la circular expedida por el Ministerio de Salud dirigida a los alcaldes y gobernadores del país, se recomienda que la celebración de Halloween se lleve a cabo, en la medida de lo posible, entre los miembros del mismo núcleo familiar.



Asimismo, el ministro de la cartera de Salud, Fernando Ruiz, hace un llamado a evitar las rondas por las casas para pedir dulces y a usar el tapabocas en todo momento. “El esparcimiento que se da en Halloween es fundamental para la salud mental de los niños, y por tanto es muy importante. Por eso la fecha, a pesar de estar en este entorno, no debe ser menos feliz”, destacó.