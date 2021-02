Hasta marzo de 2022 empresarios podrán acogerse al Plan Vallejo Exprés

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentó los principales ajustes al Plan Vallejo para que las empresas reduzcan en 15 días la evaluación y aprobación de exportación que además se podrá hacer de forma electrónica a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.



(Gobierno anuncia la actualización del ‘Plan Vallejo’).

También se ajustaron los compromisos de exportación de los productos que se elaboren con los bienes de capital, los repuestos y las materias primas importados sin arancel y con un IVA diferido, al amparo del Plan.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, explicó que antes de esta modernización del instrumento, los empresarios amparados en el Plan Vallejo debían exportar el 100% de los bienes que se producían con la materia prima importada sin impuestos. Pero ahora, y dependiendo de la importación hecha (programa al que se haya acogido el empresario), pueden exportar solo una parte.



Hay tres opciones de programas, el primero es: si se importan materias primas, el compromiso de exportación es del 60% de los bienes producidos. El 40% restante se podrá comercializar en el mercado nacional. En ese momento el empresario deberá pagar los tributos aduaneros correspondientes.



Si lo que importó fueron bienes de capital y repuestos, se cuenta con dos opciones de compromisos de exportación:



En la primera, se pasa de un compromiso de exportación del 70% al 50% de los bienes producidos, resultado de la utilización de la maquinaria y repuestos importados.



En la segunda, el compromiso de exportación se establece de acuerdo con el cupo de importación de la maquinaria y repuestos, pasando de 1,5 a 1,2 veces sobre lo importado.



Los exportadores de servicios tendrán un compromiso mínimo de exportación que corresponde ya no a 1,5 veces sino a una vez el valor de los bienes importados.

Además, los exportadores de servicios que aumenten empleos en un 10% frente a lo que registraron en diciembre de 2019 y los mantengan durante la vigencia del programa, tendrán un compromiso mínimo de exportación que corresponderá a 0,5 veces el valor equivalente a los bienes importados.



En la actualidad existen 565 programas, de los cuales 419 corresponden a empresas del sector no minero energético, sector al que va dirigido el Plan Vallejo Exprés.



La participación de los Sistemas Especiales de Importación – Exportación en el total de las exportaciones de Colombia en el 2020 fue del 27%, mientras que en las exportaciones no minero energéticas fue del 58%, estas cifras ratifican la importancia de este instrumento en el comercio exterior.



La meta es incrementar en un 30% el número de usuarios o programas, entre el 2021 y 2022.



“Hay un potencial enorme para el uso de este instrumento, tanto de empresas plan vallejistas actuales del sector no minero, como de exportadores de bienes y servicios que hoy no lo utilizan”, dijo Restrepo.



Desde diciembre, cuando se aprobó el primer Plan Vallejo Exprés, son 9 las empresas que se han acogido al instrumento y el instrumento estará vigente hasta marzo del 2022.