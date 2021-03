“Hay capacidad para atender demanda del sector construcción”

El Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi, conformado por Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Siderúrgica de Occidente – Sidoc-, y Ternium, empresas que representan el 100% de la producción nacional, aclarará que el país si tiene capacidad para atender la demanda del sector construcción.

De igual manera apuntaron que la información en la que cámara colombiana del acero camarero, pide que se aumente tope máximo a las viviendas VIS no fue emitida ni hace parte del trabajo que adelanta el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI para promover la reactivación económica del país.



El Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI explicó que las empresas respaldan el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno Nacional y gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) para que en 2020 se consiguiera un máximo de ventas de casi 200.000 viviendas y para que en 2021 se proyecte la iniciación de cerca de 150.000 proyectos.



“El acero tiene una participación promedio del 9,95% en la estructura de costos de los proyectos VIS y de 4,69% en los proyectos no VIS, por lo cual el aumento de precios a nivel mundial de este insumo clave para el sector construcción no incide en el costo de estos proyectos”, afirmaron.



Además rechazaron la afirmación que los precios hacen inviable la ejecución de este tipo de proyectos al tiempo que repercute negativamente en la estabilidad de muchas empresas que son de vital importancia para la reactivación económica esperada para este año.



“Las siderúrgicas nacionales han hecho inversiones por más de US$620 millones para contar con la capacidad instalada en el país para atender la demanda del sector construcción y apuntan que es necesario tomar medidas que garanticen la disponibilidad de las materias primas y estabilicen tanto la producción como el precio del acero”, apuntaron.



Actualmente el mineral de hierro y la chatarra, insumos que representan el 64% del costo de su producción en Colombia, se encuentran con precios históricamente altos con aumentos del 58% y 44% respectivamente en el mercado internacional.



María Juliana Ospina, directora ejecutiva del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, recalcó que “en la actualidad, las múltiples obras, tanto públicas como privadas, especialmente los proyectos de vivienda y las vías 4G y 5G, son realidad gracias al acero hecho en Colombia. Sin una industria siderúrgica nacional consolidada hoy sería imposible depositar en la construcción toda la confianza para jalonar la recuperación económica del país”.