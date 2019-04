‘Hay presión en los precios de los genéricos’

La empresa de medicamentos genéricos y biosimilares de Novartis, Sandoz, busca ampliar el acceso a nivel global. Además de las bioequivalencias para tener un menor precio en las medicinas, la compañía se está reinventando con productos especializados.

La división es joven, pues se estableció en 2003, cuando Novartis unió todos sus negocios de genéricos bajo ese nombre, pero no le teme a la innovación.



En su reciente lanzamiento en Estados Unidos pusieron en servicio una herramienta de prescripción digital terapéutica para hacer seguimiento a los tratamientos médicos, que ya recibió el visto bueno de la que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos -FDA, por sus siglas en inglés- para tratar pacientes con adicción a los opioides.



El tratamiento se basa en terapias conductuales digitales que se utilizan a la par con la medicación estándar. Así que durante 12 meses cambia toda la dinámica de la terapia y es ideal para estos casos, pues requieren de un seguimiento constante y monitoreo que no solo se logra con los medicamentos.



Juliette Vall, CEO de Sandoz Colombia, explicó de qué se tratan estos desarrollos y cómo las innovaciones los han llevado a ser más efectivos en su trabajo.



¿Cuánto tardarán en llegar esas nuevas herramientas a Latinoamérica?



Eso tarda un tiempo, primero hay que tener aprobación en países de referencia. Ya tenemos la de FDA en Estados Unidos, pero también necesitamos la referencia de la agencia Europea del Medicamento (EMEA) que son las que se refieren a calidad, eficacia y seguridad.



Para el caso de Colombia necesitamos estas aprobaciones, pues ese es un requerimiento del Invima y vemos que esto de las digitales terapéuticas es muy novedoso, así que hasta no tener resultados de beneficio no podemos llegar a otros lados.



Pero no solo pasa en estas innovaciones, en el caso de los biosimilares, hace tres años lanzamos uno para tratar la artritis reumatoide y el linfoma no hodgkin, y lo divulgamos en Europa. Estamos esperando los resultados que tenga para traerlo acá, así que eso puede variar.



En Colombia, ¿qué enfermedades están tratando con sus medicamentos?



En Colombia poseemos un arsenal terapéutico grande. Tenemos muchas moléculas que nos sirven para cardiología, sistema nervioso central y dolor, OTC, es decir, de venta libre y tenemos varias patologías; pero nos queremos desarrollar y contamos con productos en especialidades como por ejemplo el cuidado de trasplantes y con Novartis tenemos el portafolio más grande de Colombia.



Además estamos desarrollando productos en oncología para la primera fase, y Novartis tiene las siguientes fases.



¿Tratar el cáncer es lo que más requiere el país, o qué otra enfermedad?



Cáncer es una de las más importantes (enfermedades), está en el Plan Nacional de Salud, también está el área del sistema nervioso central que nosotros tratamos. En biosimilares, que son medicamentos biológicos equivalentes en calidad, eficacia y seguridad a un medicamento original, lo que tratamos de hacer es ponerlos a un menor costo y así estamos también haciendo una gran labor en el sistema de salud colombiano, porque son de altísima calidad.



¿Cuál es el principal reto para llegar a los pacientes con los biosimilares?



Nosotros incluimos el componente activo igual que en el original; garantizamos que lo que hacemos es igual a la referencia, lo cual no necesariamente pasa con los otros genéricos.



Sabemos que hay una presión en los precios de los genéricos y que muchas veces las personas no ven eso antes de elegir un buen medicamento. La diferencia puede estar entre el 20% o 25%.



¿Cuál es la meta de la compañía en Colombia?



Nuestro plan es llegar a tener productos especializados y también estamos haciendo mucho refuerzo en educación médica continua, buscamos educar en la diferencia entre un original o un biosimilar, porque aún los pacientes no tienen la seguridad y piensan que solo se trata de ‘me van a cambiar el medicamento con el que venía’ y no saben de los beneficios del producto y obviamente, del precio.



Desde hace cinco años estamos creciendo a doble digito y ahora no somos Sandoz Latinoamérica, sino International Markets y vendemos 1,7 billones de dólares. Colombia es más pequeño en referencia al total, pero a 2020 esperamos crecer el doble. Somos el 12% de Novartis en el país, pero estamos generando un valor agregado muy importante y es el de darle acceso a más pacientes.



Hace poco, la empresa recibió un reconocimiento de Top Employer y es la primera vez que lo hacen, ¿a qué cree que se debe?



Lo más importante en una compañía, definitivamente, es la gente, y esto es muy bueno porque no solo fue en Colombia, esta fue la primera vez que participamos y lo ganamos, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global.



Esto solo demuestra lo que hemos logrado a nivel interno en el desarrollo de nuestro talento en promoción, en gestión de un ambiente de trabajo ideal y en el esfuerzo por mantener una buena cultura de desarrollo. Estamos muy orgullosos de esto.

En general en el grupo Novartis y en Colombia, nosotros trabajamos muy de la mano de las personas y por su bienestar, eso hace parte de nuestra cultura y valores, también buscamos empoderar a nuestros trabajadores y a sus equipos para que puedan crecer y ser parte activa de su desarrollo profesional.



Manejamos algo que ahora es primordial en las compañías, y son los beneficios de trabajo flexible, entregamos un propósito en su labor. Nosotros trabajamos en una industria que salva vidas y que cuida de la salud de las personas, esa es una gran motivación. Tenemos también un tema muy fuerte en la equidad de género interna y aportes medioambientales para la gestión y el trabajo. Yo creo que eso nos llevó a ganar.