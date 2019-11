'La reforma tributaria debe ayudar a la generación de empleo'

“Hay que aprovechar la reforma tributaria para tomar decisiones que ayuden a la generación de empleo”, asegura el senador por el partido Conservador, David Barguil, respecto al proyecto de ley que actualmente cursa en el congreso de la República.



El presidente de la Comisión Tercera de Senado, una de las encargadas de debatir la ley, afirma que las discusiones estarán abiertas pero el legislativo tendrá que ser responsable con el futuro económico del país aprobando la reforma antes de terminar el año.



Lea: (Esta semana radicarían ponencia de la reforma tributaria)

¿Cuál es la posición del partido conservador respecto a la reforma tributaria presentada por el Gobierno ante el legislativo?



No solo el partido conservador, las comisiones económicas del congreso siempre han actuado con mucha responsabilidad respecto a estos temas y lo que hemos dicho es que hay que poner por delante el tema de la seguridad jurídica del país. Hay que tener encuenta el mensaje que se le envía a los mercados internos e internacionales porque el tema tributario es fundamental para el crecimiento de la economía y la inversión.

Vamos a actuar con responsabilidad de cara al país, pero va a haber discusión y debate los partidos ya están planteando temas.



Hemos dicho que la principal preocupación es el tema del empleo en Colombia y que si pudiéramos aprovechar en la reforma para que se tomen decisiones que ayuden a la generación de empleo lo vamos a hacer.



Lea: (Tumban sobretasa a los bancos, incluida en la Reforma Tributaria)



¿Qué van a proponer como bancada?



Se ha hablado de una decisión que se tomó en la ley de financiamiento que creemos, se debería reconsiderar y revisar, que es el impuesto que se le puso a la venta de inmuebles de más de 900 millones de pesos. De alguna manera lo que sentimos en virtud del recaudo, que no llega ni a 100.000 millones de pesos, es que no se recogieron los recursos que se esperaban y que incluso ha generado una parálisis del sector inmobiliario, que es generador de empleo. No es un secreto que el sector de la construcción es uno de los que más jalona empleo.



Estamos en la bancada del partido haciendo un análisis juicioso para hablar de unos temas en el marco de la discusión de la reforma.



Cambio radical y el partido liberal han hablado de cambiar ciertas normas, ¿con cuáles están ustedes de acuerdo?



Apenas va a comenzar la discusión. Lo que es legítimo es que cada partido presente de manera formal una agenda de temas de esta reforma tributaria y que abramos la discusión. El debate se va a dar.



La ley de financiamiento fue difícil de aprobar, esta se percibe que va a ser más difícil por el ambiente político que hay en el país, ¿usted que opina?



Pero piense que la Ley de Financiamiento se aprobó. La pregunta es ¿por qué si se votó hace un año, hoy no? Habrán temas en los que se va a tener la posibilidad de evaluar las decisiones que se tomaron y uno podrá corregir o no. Pero yo creo que en el congreso va a imperar la responsabilidad más allá de la política. En temas económicos el congreso siempre ha sido responsable.



¿Qué podría corregirse con esta reforma tributaria?



Lo que podría es evaluar lo que a la fecha sucede, y es que la economía está creciendo. Hay preocupaciones de empleo. No nos engañemos, es muy importante que Colombia entienda que entre más empresas más oportunidades de tener empleo de calidad, de un impulso al crecimiento económico y esa es la finalidad de la reforma tributaria: la de bajar la carga de la persona jurídica, de la empresa para impulsar el empleo formal.



Usted es presidente de la Comisión Tercera de Senado, ¿se compromete a que esta vez no hayan vicios de forma?



Uno podría dar un debate sobre ese tema porque la mayoría de los presupuestos que se han aprobado en la última década, se han aprobado así. El plan nacional de desarrollo se aprobó así, que cuando se aprueba en una cámara se acoge el texto en la otra y esta ley tenía el antecedente de que la publicación se había dado en la página web, pero yo no voy a entrar en esa discusión jurídica, somos respetuosos de las decisiones de la Corte Constitucional. Esto deja un precedente y sabemos que en todas las normas, cuando se dé la aprobación por parte de una Cámara, tiene que haber impresa la gaceta respectiva para evitar otro trago amargo.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co