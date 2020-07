‘Hay que generar conversaciones de interés común’

No ha pasado un mes desde que David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia, se estrenó como tuitero y ha logrado lo que muchos sueñan cuando entran activamente a esa red social: ser tendencia. En diálogo con Portafolio explica sus motivaciones y expectativas.

Igualmente, habla sobre cómo va la compañía en medio de la pandemia.



¿Cómo empieza su inquietud por entrar a las redes sociales?



Las conocía por ejercer mi función de padre. Cada red social tiene un perfil diferente y las he visto útiles no solo para opinar, sino para saber lo que la gente está diciendo. Creo que ahora, en nuestro país, es el momento de generar conversaciones de interés común y esas cosas me mueven. Vale la pena entender cómo se mueven esas conversaciones, cómo utilizar las redes y poner a la gente a que opine. Conjuntamente podemos llegar a unas muy buenas conclusiones.



¿Qué ha sido la más difícil y porqué es útil estar en Twitter?



Más que difícil, me parece increíble la diversidad de opiniones que puede generar un tema simple. Es supremamente enriquecedor para la mente de un líder, si uno lo sabe tomar a bien. Este lenguaje de las redes es distinto y el que no hable estos idiomas en un tiempo va a quedarse mudo.



¿Y los comentarios destemplados?



Sí han aparecido unos que lo acusan a uno de cosas que no tienen pies ni cabeza. Uno apareció preguntándome si me podía insultar, no en esos términos. Y yo le respondí que nunca me habían pedido permiso. Aparecen cosas exóticas.



¿No teme exponer la marca?



Uno no puede escindir líder y marca, pero las opiniones son mías. Creo que aunque hay temas que pueden generar algún tipo de discusión en algunos estamos de acuerdo: diversidad e inclusión, igualdad de género, lucha en contra de la corrupción y transparencia para los negocios. Eso va con nuestra marca y su ADN. Con esos temas me estrené, hacia adelante vendrán otros, pero la realidad es que la mayoría están alineados con Allianz en Colombia.



¿Tiene una agenda?



No soy tan organizado, voy viendo qué sucede y de qué me interesa hablar, y de ahí salen los temas.



¿Qué opina de quienes buscan notoriedad?



En Twitter hay de todo. En mi caso, lo que yo simplemente busco es un espacio para enriquecer mi propia discusión y eso me ayuda a construirme como líder.

Los líderes estamos en constante evolución y en constante formación desde el primer y hasta el último día de la carrera y de la vida. Entonces quiero saber cómo piensan los otros.



¿Cómo logró ser tendencia tan rápido?



Creo que la primera de #ConsejosParaEstarEnTwitter pegó muy bien porque más allá de no saber cómo hacerlo, mostró la vulnerabilidad de un líder y el deseo de participar. El último que tuvimos fue #ColombiaSinCorrupciónSería y esas son cosas que movilizan hacia lo positivo, sin querer revivir conflictos nos pone a soñar como país. Los temas van ligados a lo que soy y a lo que pienso.



¿Con cuál consejo se queda?



No responder inmediatamente y aplica para todo en la vida. La verificación de las fuentes es clave para no entrar en cadenas de desinformación que pueden hacer daño a personas, instituciones o empresas.



¿Cómo van los negocios de Allianz?



La pandemia ha generado una desaceleración en el país y no somos ajenos. Nosotros estamos enfocados a dar un servicio excepcional a nuestros clientes.



¿Cómo se han comportado los seguros por ramas en este tiempo?



Por ejemplo, en el que más compran los colombianos que es el de automóviles el impacto es enorme. En abril del 2019 se vendieron 20.000 vehículos en el país y en el mismo mes de este año pasamos a 200 unidades y esto muestra la desaceleración brutal que sufrió la economía. Obviamente, parte de nuestros seguros es de vehículos y eso genera un efecto en la compañía.



Un ramo que se está vendiendo porque la gente está más en la casa y se da cuenta que lo necesita es el la protección de su vivienda. También tenemos un incremento, al menos en solicitudes, en seguros de vida y de seguros de salud. Espero que este sea un cambio real y que la gente entienda el enorme valor que tiene un seguro de vida, por ejemplo.



¿En un seguro de vida está incluido un mal como el del coronavirus?



Claro que sí, está en la cobertura básica y en las coberturas accesorias. También en salud.



¿Han notado mayor uso?



Sí tanto, en salud como en vida tenemos bastante activo nuestro departamento de siniestros.



¿Qué va a cambiar para el sector asegurador?



Hemos logrado estar más cerca de nuestros clientes y de nuestros intermediarios, con mensajes más cercanos. Se ha generado una inclusión financiera y de alguna y otra manera, es algo positivo. También nos hemos vuelto más digitales.



El país ha invertido más en salud y eso se traduce en mejorar la calidad de vida de los colombianos para que sean más productivos en el futuro.



¿Qué expectativa tiene para el segundo semestre?



Creo que vamos a tener una recuperación en ‘V’ como lo anticipan algunos economistas. Tenemos esperanza en la recuperación del país, Un dato interesante es que la producción de junio fue igual a la de junio del 2019 en Allianz China, creo que esa es una tendencia a nivel global positiva.



En Colombia, el consumo interno no debe ayudar a lograr un repunte para recuperar esos millones de empleos que desafortunadamente hemos perdido por esta pandemia.