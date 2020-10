Reactivación: si uno no es parte de la solución, es parte del problema

Es necesario enfrentar sin timidez y con convicción, los desafíos para la reactivación económica. Proteger la empresa privada, incentivar la inversión y apoyar los emprendimientos son apenas algunos de los caminos.



Algunos suelen ver la enfermedad y concentrarse sólo en ella. Las cifras no mienten, casi un millón de colombianos infectados; la economía decreciendo a doble dígito; el desempleo rondando el 20%; miles de historias que duelen mucho más que la estadística. El efecto parecería ser a simple vista, devastador.



Como formadores de líderes, como academia, como educadores convencidos de construir futuro, no podemos quedarnos en el lamento, sino en la solución, poniendo nuestra ilusión en la vacuna y no en la enfermedad.



Según un reporte de la Superintendencia de Sociedades, durante el tiempo de la pandemia, en promedio, diariamente 3,5 empresas se han acogido a la ley de insolvencia empresarial.



Alicia Bárcena de la Cepal estimó en julio que 140.000 empresas formales en Colombia podrían cerrar sus puertas como consecuencia de la pandemia. El último informe del Fondo Monetario Internacional proyecta un decrecimiento del PIB de 7.8%, lo que ha llevado a que el país se enfrente a la tasa de desempleo más alta de su historia.



Y aunque ésta es la cara oscura del panorama presente, también debemos ver la totalidad de la realidad que vivimos, en la que hay nuevos emprendimientos surgiendo, personas y organizaciones repotencializándose, sectores como la tecnología viviendo un auge y un crecimiento único y una actitud resiliente de todo un país, que busca no dejarse caer.



Dentro de este panorama, el e-commerce ha sido clave para algunas compañías y ha tenido auge en varios sectores y en empresas que han incursionado en este canal. Un estudio de transformación digital realizado por Colombia Digital muestra que hoy 79% de las compañías ya abordan procesos en este sentido, para pensar en cómo afrontar el 2021 y no quedarse en el análisis por parálisis.



Alguna vez oí que si uno veía el vaso muy vacío, en lugar de lleno, debía buscar un vaso más pequeño. Nunca nada más cierto en éstos momentos. Según una encuesta del Centro de Innovación y Emprendimiento, Incuba, y del Grupo de Estudios en Administración del CESA (GEA), que consultó a 154 emprendedores sobre la crisis, aunque el 68% de los emprendimientos no recibió ningún auxilio por falta de conocimiento o dificultad de acceso a los mismos, la crisis, el desempleo y el confinamiento sirvieron como dinamizadores para la creatividad emprendedora de los colombianos y muchos han salido de la pandemia con nuevas ideas de negocio.



En efecto, este mismo informe de Incuba/GEA refleja que para el 16% de ellos, la crisis se convirtió en una oportunidad para crecer o resurgir a partir de una nueva idea de negocio. Así mismo, el 59% de los emprendedores dijeron encontrarse en etapa de crecimiento; es decir, son negocios que tienen productos y servicios que generan ganancia. Y aunque el 29% tuvo suspendida su operación durante la pandemia, el 45% afirmó verse afectado levemente por la desaceleración o la reducción de la demanda de sus productos y servicios y un 10% manifestó no haber sufrido ninguna afectación.



Esta situación es un reflejo de la creatividad y resiliencia de los emprendedores. Hay que recordar que la creación de nuevas empresas tiene el inmenso potencial de reducir el desbordado desempleo, ayudar al crecimiento del país, generar fuentes de trabajo e innovación y darle una nueva oportunidad a los empresarios, sobre todo en este momento de crisis.



La Ley de Emprendimiento en la que se viene trabajando desde 2018 y que propicia la creación y la sostenibilidad de los emprendimientos nacionales, es una apuesta que debemos apoyar y apostarle como parte de la vacuna.



Al final, lo esencial será no cómo nos afectó la enfermedad, sino qué vacunas desarrollamos (competitividad, cadenas de suministro modernas, priorizaciones, etc.), qué aprendizajes tuvimos (en lo humano, en lo empresarial, en lo organizacional, etc.) y qué giros dimos para seguir compitiendo en un nuevo entorno, sin olvidar que la esencia de todo emprendedor y líder es la de nunca darse por vencido, encontrar soluciones y caminos y, principalmente, creer que el foco no debe centrarse en el problema (el cual suele estar sobre analizado) sino en la solución (la cual pocas veces es estudiada).



Como bien dicen los sobrevivientes de las tragedias, si uno no es parte de la solución, es parte del problema…



Henry Bradford Sicard

Rector del CESA