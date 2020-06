Hidroituango activa plan frente a casos de covid

La Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) tampoco pudo escapar al contagio que azota el coronavirus al territorio nacional.



(Hidroituango confirma que generará energía desde el 2021).

La pandemia, que no ha cobrado vidas en el megaproyecto, disparó las alarmas de la Gobernación de Antioquia y del Grupo EPM, ya que en una semana el lugar pasó de 28 a 197 casos positivos, todos al interior de los campamentos de la central hidroeléctrica, para convertirse en el mayor foco de brote en el departamento.



La propagación del brote llama no solo la atención de las autoridades municipales y departamentales, sino también del Gobierno Nacional, ya que esta cifra supera los 171 casos activos que tiene Medellín, capital del departamento, con corte al 26 de mayo.



(Lista línea de transmisión desde central Hidroituango).



“A la fecha hay 197 casos, tres fueron dados de alta y 194 son asintomáticos y muchos llevan 21 días de aislamiento. No hay complicaciones para ellos. Los casos positivos corresponden al 5,3% del total de muestras, un porcentaje muy por debajo del promedio en el país. La Universidad de Antioquia ha estado al frente de las pruebas con el apoyo de laboratorios de otras universidades y la ARL Sura”, explicó Álvaro Guillermo Rendón, gerente del Grupo EPM.



Portafolio pudo establecer con fuentes de la Gobernación de Antioquia que en el campamento ubicado en el corregimiento El Bombillo, próximo a la cabecera municipal de Ituango, donde operan y residen colaboradores y trabajadores de la firma contratista Camargo Correa, se registraron el mayor número de contagios por la covid-19.



Así mismo, explicaron que en total son 3.200 las personas que laboran en la que será la mayor central hidroléctrtica del país, y que poco más de 2.000 corren el riesgo de contraer el virus, por lo que tanto la Gobernación como la administración del Grupo EPM tomaron cartas en el asunto para evitar que la pandemia se expanda rápida mente en el megaproyecto y sus alrededores.



“Las muestras que tomaron los laboratorios de las citadas universidades y la ARL Sura fueron fundamentales para detectar a los contagiados, quienes en su mayoría son asintomáticos, lo cual permitió evitar que el virus se propagara. Los trabajadores permanecen aislados en la ciudad de Medellín con acompañamiento permanente de personal de salud”, precisó Rendón.



El gerente del conglomerado antioqueño advirtió que para evitar mayores riesgos, el personal en la obra se reducirá al máximo. “Vamos a dejar el número mínimo y necesario de personas a nivel operacional. No habrá despidos y mantendremos las garantías que les ha otorgado el consorcio”, dijo.



Por su parte, Ana Milena Joya, gerente Social y Ambiental de Proyectos e Ingeniería de EPM, subrayó que hay un compromiso de implementar mayores protocolos dentro del proyecto, el cual ha venido en crisis desde el 2018, por lo que considera que sería un riesgo pararlo en este momento “porque debemos ofrecer garantías a las poblaciones aguas abajo”.



“La empresa no va a ingresar una persona a un territorio si tiene una prueba positiva por coronavirus porque nosotros, junto con las EPS, nos estamos haciendo responsables de la salud de estas personas y trabajamos por su pronta recuperación”, aseguró Joya.



En el mismo sentido, Robinson Miranda, jefe Ambiental, Social y de Sostenibilidad de Hidroituango, agregó que al protocolo implementado en la obra, se sumó un grupo de epidemiólogos que está haciendo un seguimiento y control estricto a la situación en el proyecto.



Así mismo, la Gobernación de Antioquia anunció que contratará una auditoría externa para monitorear en el terreno el cumplimiento de los protocolos establecidos al interior del proyecto.



“El compromiso es sistematizar la información que allí surja para el manejo de brotes en proyectos similares en el país y en el exterior”, explicó el gobernador, Anibal Gaviria.



El burgomaestre departamental también le informó a los alcaldes de los municipios en la zona de influencia de Hidroituango que los trabajadores que salgan del proyecto y se dirijan a las cabeceras próximas, serán sometidos a dos pruebas que certifiquen no ser portadores de la enfermedad. Adicional a ello, deberán cumplir aislamiento preventivo.



Asimismo, “antes de la salida se volverá a tomar una prueba a esos trabajadores para ratificar el diagnóstico. El colaborador firmará una declaración juramentada de cumplir un aislamiento mínimo de 8 días en su residencia, tiempo para garantizar que cumplió todos los protocolos para ser liberado de la cuarentena”, explicó el gobernador.



Desde la Secretaría de Salud de Antioquia se tendrá comunicación constante con las secretarías municipales y los alcaldes para hacer el monitoreo.



“A los mandatarios se les entregará un listado de los trabajadores que llegarán a su municipio, quienes deberán presentar el resultado de la prueba donde certifique que no es portador y la declaración juramentada de aislamiento”, subrayó Gaviria.



El gobernador dio, además, un parte de tranquilidad a los alcaldes con respecto a prevenir casos.