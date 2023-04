Para encarar crisis, cuatro de cada 10 hogares se endeudaron

Aunque 2022 fue un año con buenos indicadores en varias áreas, y el segundo de recuperación tras la pandemia de 2020, las familias colombianas siguieron experimentando choques negativos sobre las finanzas de sus hogares.



De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2022, divulgada esta semana por el Dane, durante el año pasado 22,9% de los hogares, 4,01 millones de 17,5 millones de hogares, se vio afectado por al menos algún evento o choque económico, una proporción inferior a la de 2020 (42,2%) y de 2021 (42%), pero aún significativa.



(Cuántos colombianos cuentan con una vivienda propia en 2023).



La situación más común fue el atraso en el pago de servicios públicos, la cual afectó a 9,6% de los hogares durante el año pasado (1,6 millones de familias). También, en 6,1% de las familias el jefe del hogar perdió su empleo y en 5,9% de los casos se dieron atrasos en el pago de la vivienda.



Otros de los choques que reportó la encuesta tienen que ver con que otro miembro del hogar perdió su empleo (2,6%); el atraso en el pago de impuestos, que afectó a 2% de las familias, es decir, 350.000 hogares, o en la administración y celaduría (0,6%).



(Cobertura de educación en el Caribe, por debajo de la media nacional).



En 0,6% de los casos las complicaciones de pago se dieron en el jardín o colegio y 0,5% de las familias no tuvieron como pagar la educación superior.



Además, 87.000 familias (0,5% de los hogares) tuvieron que cerrar el negocio del que derivaban sus ingresos, y también se reportó que 0,4% de las familias en el país no pudieron vender la producción de sus fincas o negocios.



Medidas de las familias



Para apaciguar estas situaciones, a lo largo del 2022 las personas tomaron varias medidas, donde la más común fue endeudarse o ampliar el plazo de alguna deuda, a lo cual recurrió 35,3% de los hogares, es decir, 6,18 millones.



(La mitad de los hogares en el país considera que es pobre).



La encuesta evidenció también que 27,8% de los hogares (4,8 millones) gastó parte o todos sus ahorros, 25,9% de ellos pidieron ayuda a familiares y amigos e, incluso, 20,3% redujeron su gasto en alimentos (3,55 millones de familias).



Si se compara esta situación con la de un año atrás, se ve un cambio en las tendencias alrededor de las decisiones de las familias.



(Calidad de vida de los colombianos: ¿qué tanto cambió durante 2022?).



En 2021 el primer recurso que utilizaron los hogares colombianos fue el gasto de parte o todos sus ahorros, medida a la cual acudió 38,3% de los hogares, mientras que la proporción de quienes se endeudaron o difirieron sus créditos fue de 36,9%, similar a la de 2022.



“Es lógico que en 2021 las personas hayan usado sus ahorros, sobre todo los de 2020, que se acabaron, y por ello en 2022, al no haber ahorros, el crecimiento de gastos debería darse por crédito”, explicó Camilo Herrera Mora, director y fundador de la firma Raddar.



(‘La innovación no es un área, es pensar diferente’).



De acuerdo con el economista, lo históricamente normal es que el gasto de los hogares supere el ingreso, y de allí surge el endeudamiento, los créditos de libre destinación y los créditos hipotecarios.



“En 2022 el crédito se empezó a encarecer, y eso seguramente dificultó las decisiones de gasto de los hogares”, explicó Herrera.



(Muebles Jamar abre su tienda de mayor formato en Bogotá).



Sin embargo, de acuerdo con el director de Raddar, las encuestas de calidad de vida tienen un inconveniente, y es que son de percepción, entonces en muchos casos las personas contestan cosas que no son necesariamente verificables, según explicó Herrera.



La ECV también dio a conocer que entre las medidas que tomaron las familias para sobrellevar los choques económicos en 2022 está la adopción de nuevas fuentes de ingreso, en 16,6% de los casos (2,9 millones).



En 1,3 millones de familias, 7,5% de los hogares, comenzaron a trabajar uno o más miembros, mientras que en 5,1% de las familias, es decir 893.000, la opción fue irse a vivir con más familiares.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio