Horarios de los bancos en Colombia en fin de año

Aunque el 31 de diciembre es día hábil este año (martes), recuerde que por ser fecha especial (fin de año), las entidades bancarias del país ajustan sus horarios de atención al público, por lo que es bueno tomar nota sobre esos cambios para evitarse no solo dolores de cabeza por las congestiones típicas de la temporada, sino también para cumplir con sus obligaciones financieras.



Recuerde que el sistema financiero colombiano cuenta, además, con una red de más de 17.000 cajeros automáticos, cerca de 460.000 datáfonos instalados en establecimientos comerciales y no menos de 142.000 corresponsales bancarios a través de los cuales se pueden realizar buena parte de las transacciones básicas de la banca, como retiros de dinero, transferencias de recursos, giros, consignaciones y pagos de servicios públicos, entre otras.



No obstante, para evitar angustias y afanes en esas diligencias, acá les contamos cuáles serán los ajustes en los horarios de los principales bancos que operan en Colombia:



Banco AV Villas

Las oficinas del Banco AV Villas atenderán el lunes 30 de diciembre hasta las 3 p. m. El martes 31 de diciembre no se prestará servicio al público:



• El lunes 30 de diciembre, la atención será en la jornada habitual.

• El martes 31 de diciembre no se prestará servicio al público.

• El miércoles 1.° de enero del 2020 (festivo) no habrá atención.



El servicio en las oficinas tradicionales, oficinas de crédito al Instante y Express y Centros de Negocios Empresariales se reanudará el jueves 2 de enero del 2020 en los horarios habituales.



Durante los días en que no hay atención al público, las personas pueden realizar por los canales electrónicos del Banco AV Villas transacciones como pagos de servicios públicos y privados, pago de obligaciones financieras, transferencias, retiros, consignaciones y consultas de saldo.



Banco de Occidente

A continuación relacionamos los horarios de atención en las siguientes fechas:



Lunes 30: se prestará servicio en el horario habitual, pero no habrá horario adicional.



Martes 31: no hay atención al público.



Así mismo se debe tener en cuenta que para la semana en que se decrete la Feria de Cali, las oficinas prestarán servicio al público hasta la 1 p. m. en jornada continua y no habrá atención en el horario adicional. Este ajuste, por tradición histórica, cubre las zonas de Cali, Palmira, Yumbo, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.El día 2 de enero del 2020 se inicia la prestación del servicio a los clientes en los horarios habituales.



BBVA

Los clientes de BBVA Colombia podrán realizar sus transacciones financieras durante las 24 horas en Navidad y en la temporada de fin de año por medio de los canales digitales que tienen a su disposición desde sus dispositivos móviles.



En cuanto a su red de oficinas el 30 de diciembre se prestará atención en las que cuentan con jornada adicional.





Banco Agrario

Para el caso de las oficinas que abren al público, no atenderán el 31 de diciembre del 2019 ni el 1.° de enero del 2020.



Las oficinas cuya jornada de atención es de martes a sábado, no abrirán los días 25, 30 y 31 de diciembre del 2019 ni el 1.° de enero del 2020.



Por último, en las oficinas que atienden de miércoles a domingo no habrá servicio al público los días 25, 30 y 31 de diciembre del 2019 ni el 1.° de enero del próximo año.



Los clientes que durante esos días necesiten realizar algún tipo de operación pueden acudir a los canales electrónicos, como la Banca Virtual, Banco Agrario App, cajeros automáticos y la amplia red de corresponsales bancarios aliados.



Las oficinas del Banco Agrario reanudarán sus labores habituales a partir del próximo 2 de enero del 2020.



Bancolombia

En la temporada de fin de año, los horarios de la red de sucursales Bancolombia tendrán horarios especiales así:



Diciembre 31: no se prestará servicio en ninguna sucursal física.



Diciembre 30: las sucursales físicas abrirán en el horario habitual. No se recibirán cheques en horario extendido.



Estos horarios aplican para todas las sucursales, excepto para aquellas que están ubicadas en empresas y universidades, las cuales dependen de los horarios establecidos en las entidades.



Además de los canales electrónicos y virtuales, la entidad también les recuerda a sus clientes y usuarios que Nequi también es una de las posibilidades disponibles durante estas fechas.



Banco Caja Social

La entidad anunció los horarios de atención a sus clientes y al público en general a nivel nacional.



El banco indicó que en los dos últimos días hábiles de este mes (30 y 31), el punto de atención en la terminal del sur de Bogotá (Servicaja) prestará servicio al público entre las 9 a. m. y el mediodía, y de 1 a 4 p. m., respectivamente.Mientras, el punto del terminal Salitre abrirá hasta las 6 p. m. en ambas fechas.



Scotiabank Colpatria

La entidad indicó que el martes 31 de diciembre no habrá atención en oficinas físicas, pero se podrán realizar transacciones a través de los canales virtuales y en los 800 cajeros automáticos del banco.



Itaú

Con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año, Itaú en Colombia contará con los siguientes horarios en su red de oficinas a nivel nacional:



El jueves 26, viernes 27 y lunes 30 de diciembre, el horario de atención al público será el habitual, incluidos horarios extendidos y adicionales.



El sábado 28 de diciembre se atenderá en los horarios extendidos y adicionales habituales.



El martes 24 y el 31 de diciembre y miércoles 1.° de enero del 2020, no habrá atención al público en las sucursales físicas, pero sí en los canales electrónicos y virtuales de la entidad.



Banco Davivienda

Para las festividades de diciembre habrá atención en los cajeros automáticos, canales digitales, call center y chat durante todo el día sin restricción.



No obstante, en sus sucursales físicas no habrá servicio el 31 de diciembre.



