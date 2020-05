‘Hospitales y clínicas estamos ante una tormenta perfecta’

Tras su preparación para atender la actual pandemia, el sector hospitalario le pide al Gobierno que actúe debido a la baja ocupación actual, al no pago de la cartera antigua, el envejecimiento de la cartera corriente y las deudas de las EPS liquidadas, ya que ha acrecentado la crisis financiera de los hospitales y clínicas.



(Ampliación de la capacidad hospitalaria: el nuevo desafío).

Según la segunda encuesta Covid-19 realizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínica (ACHC), el 100% de las instituciones consultadas ha capacitado al personal asistencial y ha actualizado sus protocolos de atención; el 97% ha adelantado acciones para reforzar la dotación de elementos de protección personal pasando en el último mes de tener disponibilidad de 4.4 semanas a 6 semanas en promedio, y el 32% de las más de 100 entidades consultadas señaló que aumentó su planta de personal para prestar la atención.



También en el último mes el porcentaje de cancelación de procedimientos o intervenciones programadas aumentó al pasar de 72% a 74%; en mayor proporción por decisión de la EPS con un 47%, por voluntad del paciente el 30% y por dictamen de la IPS el 23%.



Además el estudio señala que el porcentaje de ocupación, en los servicios de urgencias continuó disminuyendo al pasar del 75% al 41%, la ocupación general pasó de 49% a un 48%, en cuidados Intermedios se redujo al pasar de 53% al 46% y la de cuidado intensivo aumentó pasando de un 49% a un 52% de ocupación, en el grupo consultado.



“El balance es que estamos listos, hemos liberado la mitad de la capacidad instalada, el sector está disponible para cuándo llegue la oleada, pero la parte crítica en este sistema de salud, los hospitales se financian con producción y venta de los servicios y si la capacidad baja, pues los ingresos también bajan a la mitad”, explicó Juan Carlos Giraldo Valencia, Director de la ACHC.



En el panorama, se juntan al no pago de la cartera antigua, el envejecimiento de la cartera corriente y las deudas de las EPS liquidadas, lo que ha acrecentado la crisis financiera de los hospitales y clínicas.



Por tanto el gremio, envió al Ministro de Salud, Fernando Ruiz una carta, solicitando la liberación de recursos y pagar deudas a los hospitales y clínicas, pero no han logrado la eficacia esperada y por tanto se requiere que su aplicación sea obligatoria. “Ya no es momento de seguir esperando que las EPS se acojan voluntariamente, pues de no hacerse obligatorio, dichas medidas serán meras expectativas y no una realidad de ingreso para las IPS públicas y privadas del país”, agregó Giraldo.



El gremio propone que se establezcan medidas extraordinarias e insiste en la necesidad de estructurar mecanismos que, a través de diversas fuentes como la UPC, subsidio a la oferta o el FOME, remuneren la capacidad que han dispuesto las IPS para atender la pandemia y que no está siendo aún utilizada, para de esta manera tener un ingreso que les permita el cumplimiento de sus obligaciones y su subsistencia, ante la baja ocupación de los servicios.



De igual forma se propone que se disponga obligatoriamente los recursos de las reservas técnicas de las EPS para pago de la deudas a las IPS, a través de giro directo.



“Estamos en una tormenta perfecta porque las condiciones que están desequilibrando aún más las finanzas del sector hospitalario y estamos ante el gobierno con un recetario para que actué con alguna de estas medidas”, apuntó el directivo.



Respecto a la compra de cartera, la ACHC pidió que se modifiquen las condiciones para que en las próximas operaciones se incluya a hospitales y clínicas de servicios ambulatorias, IPS de menos de 50 camas, IPS que no han sido contratadas por las EPS para la atención de la pandemia e IPS de servicios especializados como oftalmología, psiquiatría y pediatría, entre otras instituciones, que también necesitan recibir recursos para seguir funcionando.



Giraldo también indicó que se propuso un mecanismo de garantía para que la Adres pueda hacer préstamos a las EPS, cuya capacidad de endeudamiento no les permiten aplicar a esta medida.



Otra de las propuestas del gremio hospitalario, es que, en el marco del Acuerdo de Punto Final en el Régimen Contributivo, se realicen giros expresos a las IPS desde la Adres, para el pago de deuda antigua y crear un régimen de insolvencia o un Acuerdo de Punto Final 2.0. para sanear la cartera que han dejado las entidades en liquidación.



Además se insiste en la necesidad de adoptar medidas de fomento como el aplazamiento del pago de parafiscales, de los calendarios tributarios, del pago de servicios públicos y que los créditos para el sector, para que se hagan a través de la banca pública sin mediación de la banca comercial.



“Necesitamos fortaleza en este momento para proteger las nóminas, para comprar elementos de protección, pues debe estar fortalecido”, puntualizó.