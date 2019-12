Hoy habrá nuevo intento para concertar el salario mínimo

Desde las 8 a.m. de hoy, el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras harán su último intento para concertar el aumento del salario mínimo del próximo año.



Las partes llegan casi una semana después a la sede de Compensar, en el norte de Bogotá, tras la última reunión en la que no hubo un consenso, sobre todo porque los trabajadores llegaron con una posición firme y, según los empresarios, inamovible.

Estos últimos llegan al recinto con un panorama incierto, pero con la expectativa de lograr que los sindicatos den el brazo a torcer en la reunión.



Según Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), “lo ideal es llegar a un acuerdo, es algo por lo que vamos a trabajar siempre. Ahora, la definición de este salario mínimo, nosotros consideramos, y estoy hablando como Camacol, debe ser la suma de todos esos elementos técnicos que se han puesto sobre la mesa y que debemos pensar todos los colombianos: la productividad, la inflación. No podemos perder de vista algo que es muy importante, la necesidad de crear incentivos suficientes para que generemos empleo formal, ese es el gran reto actual del país”.



Y agregó que: “Claramente ese consenso técnico sobre este pilar de la política económica y social que es la generación de empleo, tiene que ser coherente con las prioridades de creación de puestos de trabajo que tenemos todos como país, y que debe dejar ese equilibrio entre la creatividad, la creación de empleo formal y por supuesto unas condiciones adecuadas para sus trabajadores”.



En tanto, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, expresó hace unos días que los “empresarios tienen voluntad de negociar, ellos aumentaron a 5%, los trabajadores dicen que sus puntos son inamovibles pero nosotros consideramos que en una mesa de negociación los inamovibles no puede existir porque la idea es llegar a un acuerdo”.



Además, afirmó que no le cierra las puertas a la concertación porque “eso es cerrarle las puertas a la vida. La vida está para concertar y escucharnos entre todos y ver como llegar a una cifra que sea conveniente para todos”. Y dijo que tiene la esperanza de que hoy se llegue a una concertación, pero añadió que “estamos agendados hasta el 30 de diciembre”.



Del otro lado de la mesa, los sindicatos se mantienen firmes en su petición de que el salario pleno de los trabajadores –incluyendo la remuneración básica y el subsidio de transporte– llegue a $1 millón (actualmente se encuentra en $924.538).



Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), aseguró que los trabajadores siguen pidiendo un 8,1% para llegar a $1 millón mensuales (inamovible) con el subsidio de transporte incluido.



Además, las centrales están pidiendo congelar los precios de los productos regulados “pero nos dijeron que eso no se trataba en la mesa de concertación. Pero nosotros creemos que sí es así porque estos genera inflación y, por consiguiente, presionan para que el incremento a los empleados se pierda al poco tiempo de recibirlo, reduciendo así su poder adquisitivo”.



Desde el Ejecutivo no ven con buenos ojos esta propuesta.