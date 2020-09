Hoy vuelve el ‘pico y placa’ a Bogotá

A partir de hoy martes 22 de septiembre, y tras seis meses de la llegada del coronavirus al país, regresa el ‘pico y placa’ a Bogotá, con algunos ajustes.



(Así funcionará el comercio en Bogotá a partir de este martes).

Por 15 días habrá sanciones pedagógicas para los conductores que incumplan la restricción vehicular.



Tenga en cuenta que la medida aplica de lunes a viernes de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 3 p.m. a 7:30 p.m. La Alcaldía Mayor informó que no habrá ‘pico y placa’ los sábados.



Por su parte, la medida funcionará bajo el ya conocido modelo de placas pares e impares. Es decir, si el último dígito de su placa termina en 0,2, 4, 6 u 8, usted no podrá usar su vehículo en los días pares.



Y si el último dígito de su placa termina en 1, 3, 5, 7 o 9 usted no podrá usar su vehículo en los días impares. Las motos siguen sin tener pico y placa en Bogotá.



NUEVAS EXCEPCIONES



- No tendrán pico y placa los vehículo híbridos: Estos son los carros cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.



Para acceder a la excepción, la persona debe pre-inscribir el vehículo en el registro de vehículos exceptuados. Esto se hará en la página web de la Secretaría de Movilidad (que se habilitará en la noche, cuando se firme el decreto).



¡Ojo! La excepción solo será válida con este registro y cuando la Secretaría le dé el aval.



- No tendrán pico y placa quienes vayan en carro con tres o más personas: Para eso, se deben inscribir en la página web de la Secretaría de Movilidad (que se habilitará en la noche, cuando se firme el decreto).



Para este caso recuerde que:



-Para el cupo cuentan bebés, niños y adultos. No cuentan mascotas.

-Todo el grupo debe compartir el viaje de principio a fin.

-Deben registrarse una vez por semana. Los datos se eliminan el domingo, por lo que debe repetir el registro cada semana.



¡Ojo! La excepción solo será válida con este registro y cuando la Secretaría le dé el aval.



- No tendrá pico y placa el personal de salud: Es decir, toda persona que trabaje en servicios de salud puede transitar en su carro libremente. Deben portar su carnet que los acredite como trabajadores del área, también, se deben inscribir en la página web de la Secretaría de Movilidad (que se habilitará en la noche, cuando se firme el decreto).



¡Tenga en cuenta! La excepción solo será válida con este registro y cuando la Secretaría le dé el aval.