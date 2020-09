Impacto de la pandemia en insolvencias se verá en 2021

El temor por una avalancha de solicitudes de insolvencia es uno de los resultados que está dejando la pandemia de la covid-19 en el tejido empresarial. Un balance presentado por la Superintendencia de Sociedades evidenció que, en lo corrido del año, se han presentado 852 peticiones para este tipo de procesos y, de ellas, 624 se dieron entre abril y septiembre.



(Comercio y manufactura, sectores con más solicitudes de insolvencia).

En estos meses la entidad ha recibido 488 solicitudes para reorganización y 136 de liquidación. En conjunto, las compañías que han pedido acceder a procesos de insolvencia, ya sea en el marco de la Ley 1116 o de los decretos 772 y 560, emitidos durante el estado de emergencia para facilitar estos procesos, suman $6,75 billones en activos, y emplean a 26.967 personas.



Según la Superintendencia, si bien ya se están materializando en las finanzas de las empresas algunos efectos de la covid-19, lo que derivó en un incremento de las solicitudes en los últimos meses, el virus de la pandemia sobre las empresas se prolongará, e impactará, sobre todo, en el 2021.



(Ley de insolvencia, un salvavidas para empresas en medio de la crisis).



“El golpe se empieza a ver en el tercer trimestre. En septiembre vamos a terminar con un dato similar al de agosto, que fueron más de 160 solicitudes. Así seguirá un tiempo, con más de 150 peticiones por mes, seguramente eso durará este año y el próximo”, indicó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.



A partir de un estudio realizado por la entidad sobre el impacto de la covid en insolvencias, la Supersociedades encontró que hay una correlación entre la caída del PIB y la probabilidad de que una empresa se declare en insolvencia. Además, el estudio mostró también que existe un rezago en el tiempo desde el golpe económico hasta la presentación de la solicitud.



“Lo que se empieza a ver en el tercer trimestre se va a seguir viendo en el cuarto, y seguramente va a seguir este efecto, inclusive, hasta diciembre del próximo año, porque la maduración de la insolvencia es de entre 6 y 18 meses. Vamos a ver estos problemas hasta el 2021, aunque cuánto puede aumentar sí no lo podemos decir”, complementó Liévano.



(La Supersociedades advierte más peticiones de insolvencia).



Gracias a este análisis realizado por la entidad, a partir de una muestra empresarial, la Superintendencia ha estimado también, como un fenómeno económico, mas no jurídico, que si el PIB cae -7,7%, 38% de las empresas estarían en riesgo de insolvencia.



Por localización geográfica, y según los datos de las intendencias regionales, el grueso de los procesos se han concentrado en Bogotá, con 305 solicitudes de insolvencia, seguido por Medellín, con 113; Cali con 71, Bucaramanga con 70, Barranquilla con 25 peticiones y Manizales y Cartagena, cada una con 20.



Según el Supersociedades, las ayudas del Gobierno en caja, subsidios y otros apoyos lanzados han evitado que se presenten más problemas de insolvencia. “Yo no hablaría de una avalancha de procesos, pero sí de una pandemia empresarial. Las sociedades han sufrido mucho desde el punto de vista de su salud financiera, que se ha podido manejar a través de las ayudas del Gobierno Nacional. Están mirando las medicinas que hay que dar a las compañías enfermas, se trata de que no lleguen a procedimientos judiciales”, señaló Liévano.



IMPACTO INESPERADO



Debido a que el choque de la pandemia sobre las empresas no es inmediato, además dejó un efecto adverso en las cifras del primer semestre, que también presentó la Superintendencia. Durante los últimos años, las solicitudes de insolvencia habían venido aumentando. Mientras que en 2014 la Supersociedades recibió 576 peticiones en los primeros seis meses del año, y en 2015 fueron 75, para el mismo periodo de 2018 y 2019 las cifras ya ascendían a 1.243 y 1.272 respectivamente.



Sin embargo, en el primer semestre de 2020, contrario al imaginario colectivo que podría esperarse por la pandemia, las solicitudes cayeron y se registraron solo 452 en este periodo. Un promedio de 75 mensuales. Lo que implica una caída de 22%.



“Tenemos que tener en cuenta que esta caída se debe básicamente a que el primer trimestre fue de alrededor de 70 solicitudes. En abril y mayo, por el aislamiento tuvimos muy pocas peticiones, y ya en junio empezamos a contar con alrededor de 100 por mes”, explicó Liévano.



SECTOR SERVICIOS, LAS EMPRESAS MÁS AFECTADAS



Al analizar las cifras por rama de actividad, la entidad reveló que las firmas del sector servicios son las que más han solicitado ser admitidas a procesos de insolvencia. Desde que inició la pandemia, 206 compañías dedicadas a este tipo de actividades presentaron su solicitud ante la entidad, lo que representa 33% del total. Por el lado de las manufacturas han sido 85 las solicitudes que ha recibido la Supersociedades, mientras que 73 empresas del sector construcción también han buscado iniciar procesos de reorganización o liquidación desde abril. En cuando a las Personas Naturales No Comerciantes (Pnnc), 72 han hecho uso del recurso, mientras que en el agro se han dado 30 peticiones y en el sector minero 12.



Laura Lucía Becerra Elejalde

@LauraB_Elejdalde