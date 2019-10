‘Importaremos níquel para crecer producción’

“Seguimos siendo disciplinados con los costos de operación, más cuando los precios mejoran. Hay que ser rigurosos en el manejo de la caja. Se debe tener en cuenta que la cotización internacional es muy variable”.



La afirmación es del presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, quien en diálogo con Portafolio recalcó que la estimación de producción de níquel para el año fiscal 2019 - 2020 está calculada entre 35.000 y 36.000 toneladas, es decir entre 4.000 y 5.000 toneladas menos a la que extrajo el complejo en el 2018 - 2019 que fue poco más de 40.000 toneladas.



(Cerro Matoso, con tres cartas busca mantener la producción).



Así mismo, afirmó que adelantan pruebas a nivel de laboratorio con mineral importado. Y antes que termine el año se traerán dos buques de 30.000 toneladas de níquel cada uno. Esto con miras a viabilizar recursos y aumentar la producción. “Esto es un programa piloto en la planta, y se desarrollará antes de la reparación del horno 2”, dijo.



¿El aumento en el precio del níquel recompondrá la operación en Cerro Matoso?



En los últimos dos meses el precio del níquel ha tenido un repunte. Ahora la cotización está por encima de los US$7,60 la libra del mineral, antes en US$5 la libra. Esto nos despeja el panorama a nivel económico, ya que al generar más caja representa mayor utilidad. La operación sigue como se venía desempeñando, y el hecho de una mejor cara en el valor internacional no altera la operación y las metas de producción.



¿Con nuevos recursos en caja, que proyecto desarrollarán para optimizar la operación?



Esto nos permitió movernos para lograr la aprobación del proyecto de reparación del horno en la línea 2, en el cual ya se están ejecutando pretrabajos, al mismo tiempo se están finiquitando contratos de demolición, así como de montaje. Estas labores comenzarán después de Semana Santa del 2020.



¿Con un horno menos en la operación, cuál es la proyección en producción para el

año fiscal 2019 - 2020?



El trabajo comenzó el pasado primero de julio. La estimación de producción está calculada entre 35.000 y 36.000 toneladas de níquel, es decir entre 4.000 y 5.000 toneladas menos a la que extrajimos en el 2018 - 2019 que fue poco más de 40.000 toneladas. Lo positivo es que la cotización actual en el mercado internacional nos permitirá tener una caja más holgada para blindar la operación en el complejo.



¿La reparación del horno cómo les permitirá mejorar la operación?



La reparación del horno nos va a permitir viabilizar unos minerales que no se pueden utilizar por razones de química en relación con el sílice o magnesio. Al mismo tiempo que se este restaura, se realizarán otros trabajos de mantenimiento como son los secadores y la inyección de finos.



(Complejo Cerro Matoso tiene en marcha dos nuevos proyectos).



Con la reparación del horno, y la nueva licencia ambiental, ¿cuál sería la proyección de la operación en Cerro Matoso?



La proyección de la operación es al 2044. Tenemos en estudio varios proyectos como es el cambio de transformadores y la separación mecánica de minerales, con lo que se busca ampliar la capacidad de procesamiento. También estamos haciendo pruebas con metal importado. Estas fueron a nivel de laboratorio. Y antes que se termine el año se traerán dos buques de 30.000 toneladas de níquel cada uno con miras a viabilizar recursos y aumentar la producción. Lo anterior hace parte de un programa piloto en la planta, y se desarrollará antes de la reparación del horno.



¿Cómo va el desarrollo del proyecto de Planeta Rica?



La factibilidad sobre los depósitos de níquel para este proyecto debe quedar lista en diciembre. Las respectivas consultas previas ya se desarrollaron. Las reuniones se hicieron con comunidades étnicas y juntas de acción comunal.



¿Y la iniciativa de San José de Uré?



Estamos con trabajos de perforación. Hay volúmenes de níquel, pero no es comercial su producción. Hay recursos que no se logran convertir en reservas. Así, no es viable el proyecto.



¿Están realizando trabajos de exploración en otras zonas de la región?



Estamos haciendo trabajos de geofísica en un área llamado el botón. Una vez se tengan los resultados se definirá si se justifica o no realizar trabajos de perforación. En la zona de Planeta Rica se están desarrollando trabajos de perforación en distintos puntos.



¿Cómo cerró la operación en el año fiscal 2018 - 2019?



Finalizó el pasado 30 de junio. Y la operación cerró con una meta de producción leve. Los costos estuvieron alineados con el presupuesto. Además se registraron utilidades y un aumento de caja. Pero no como se había trazado en la proyección, ya que cuando se construyó el presupuesto del año fiscal 2018 - 2019, lo precios nos ayudaron a cerrar bien el periodo.



¿Cómo va el desarrollo de las consultas previas ordenado por la Corte Constitucional?



La orden de la Corte Constitucional fue la de realizar consultas previas con ocho comunidades demandantes. Y una vez agotada esta tarea, presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para tramitar una nueva licencia ambiental. La administración fue más allá de lo que dictó el alto tribunal, y solicitamos al Ministerio del Interior que se incluyera una comunidad afro cercana al complejo para que se añadiera en el cronograma de reuniones. Así mismo, la agenda no solo abordó temas ambientales, sino también se anexaron temas de inversión social.



¿Cuándo estiman que presentarán el EIA para tramitar la licencia ambiental?



En diciembre del presente año esperamos entregar el EIA a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para tramitar la nueva licencia, la cual esperamos esté lista en junio del 2020.



¿Cómo beneficiará a la operación de Cerro Matoso el desarrollo de estas consultas previas?



Los planes de trabajo continúan. Con el nuevo EIA, se ha incluido todas las consideraciones de la actual operación. También se tomaron en cuenta temas a futuro, como el del montaje de una planta generadora de energía con base a gas y una capacidad instalada de 120 megavatios (Mw). Y si es viable esta iniciativa, buscaremos un tercero que la desarrolle. Esto es similar a otra planta de generación también a gas, que estamos construyendo, con capacidad instalada de 18 Mw, y que es la que va a dar energía a los equipos auxiliares. Con la autogeneración buscamos ahorrar de manera considerable los costos de operación.