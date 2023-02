Qué impacto tendrán los impuestos sobre la economía del país en 2023

El pasado 1 de enero entró en vigencia la reforma tributaria promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, con la cual se busca recaudar unos 20 billones de pesos para financiar programas sociales en el país.

Esta reforma empezó en medio de un panorama económico incierto que podría tener un efecto sobre el bolsillo de los contribuyentes.

Según Scotiabank Colpatria, por cuenta de la reforma tributaria, las empresas van a tener que balancear sus presupuestos, teniendo en cuenta un escenario de mayores impuestos para este año.

Sin embargo, para el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, los efectos no serán graves ya que según él, “la inmensa mayoría de las empresas del país, o no van a ver un aumento en sus impuestos o verán una reducción”.

“En el régimen simple, al cual se pueden acoger la gran mayoría de empresas del país bajó sus tarifas en todas las categorías, y está pensado para compañías pequeñas y medianas. Hay muchas empresas a las que hacer parte del régimen simple les convendría en términos de tarifa efectiva y no se han incorporado. Una de las cosas que queremos hacer es seguir promoviendo este esquema de tributación, que como su nombre lo indica tiene menos trámites que el régimen ordinario y para una parte importante de las empresas representa un nivel más bajo de tributación. Y aquellas que no pueden acogerse al régimen simple, la inmensa mayoría, no van a ver ningún cambio, excepto por un pequeño beneficio que era el descuento del ICA del impuesto de renta”, señaló el director de la Dian en una entrevista con Portafolio.

Según Reyes, los efectos sobre la economía no serán grandes ya que el debate se centró alrededor de unos sectores, a los cuales es cierto que se le subieron impuestos, pero nunca se buscó que se fueran estos sectores del país.

“Ahí hay una sobre tasa al sector financiero, al minero energético, a la generación de energía eléctrica, que son simplemente sectores que pueden contribuir más y que incluso en este nuevo sistema tributario siguen siendo una opción de negocios atractiva y viable”, agregó.

Según él, la economía es un sistema muy complejo y cualquier cosa que uno haga hasta cierto punto tiene un impacto sobre absolutamente todo.

“Creo que ninguna de las medidas de la reforma tributaria está ni siquiera cerca de generar una presión inflacionaria que sea incluso notable en el día a día de las personas y mucho menos una razón de preocupación en general”, concluyó.

PORTAFOLIO