Aida Victoria Merlano habría sido embargada por la Dian: lo que se sabe

El pasado jueves, la 'influencer' Aida Victoria Merlano fue condenada a 13 años de prisión por su supuesta complicidad en el escape de su madre y excongresista Aida Merlano Rebolledo.

Sin embargo, esta no sería la última noticia referente a su situación personal y financiero, pues, recientemente, la creadora de contenido, a través de sus redes sociales, aseguró que habría recibido un embargo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sin previo aviso.



Asegura que luego de recibir un pago vía Facebook, este no habría aprecio al día siguiente, según dice la también empresaria, al comunicarse con su banco, le habrían dicho que la entidad le embargo dicha transacción por una supuesta deuda.

"El viernes me llega un pago de Facebook y hoy no me aparece. Llamo al banco y me dice que recibí un embargo de la Dian de Barranquilla, por una supuesta deuda que tengo. No recibí ninguna notificación. Simplemente, me embargaron por una supuesta deuda que tengo".



Y agregó: "Llamando a mi contador, llamando a mi tributaria y llamando a todo mi equipo jurídico, me mandan todos los comprobantes, demostrando que yo pagué absolutamente todo. No sé por qué me embargaron".

Por el momento, la Dian no se ha pronunciado públicamente sobre el supuesto embargo que le habría hecho a Merlano.



