Aida Victoria Merlano entuteló a la Dian luego de ser embargada

La creadora de contenido y empresaria Aida Victoria Merlano ha sido noticia recientemente por el juicio que tiene abierto en su contra a raíz de su supuesta complicidad en la fuga de su madre y excongresista Aida Merlano Rebolledo, así como por un embargo que habría recibido desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Frente a esta última situación, el pasado 26 de marzo, Merlano, mediante sus redes sociales, contó que una de sus cuentas bancarias estaba en cero, luego de que recibiera una transferencia vía Facebook. "El pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla". Aseguró posteriormente que nunca fue notificada por la autoridad tributaria.



"Llamando a mi contador, llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico, me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron", agregó.

Aida Victoria Merlano

Ante esta situación, la creadora de contenido, a través de su abogado Edward Guzmán, interpuso una tutela por "la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, buen nombre y habeas data".



El Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla admitió la acción y; mediante un auto, decidió vincular al proceso a la Dian.



"Conceder a los accionados y vinculados al trámite de tutela el término de las 24 horas siguientes a la notificación de este auto para que rindan informe sobre los hechos en que se funda la presente acción, y presenten las pruebas que pretendan hacer valer", les notificó la jueza.

Dian

El asesor legal de Merlano pidió una aclaración del auto admisorio este 3 de abril. Además, le solicitó a la jueza que exija a la Dian aportar "todos los documentos que contenga el expediente de cobro" a la creadora de contenido.

"Esta solicitud es conducente, pertinente y necesaria en la medida que, la vulneración a los derechos de habeas data y buen nombre, versan sobre el referenciado proceso de cobro que adelanta la accionada en contra de mi poderdante", aseguró, según se lee en los registros judiciales.



