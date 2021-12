Aliste el bolsillo: en 2022 vuelve el aumento del predial en Bogotá

Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, señaló el viernes pasado que el impuesto predial aumentará para 6.700 inmuebles cuyo valor sea superior a los 1.100 millones de pesos, de acuerdo con lo decretado en el Acuerdo Distrital 780 de 2020.

(Se agota el plazo para el pago del impuesto predial por cuotas).

“Para el próximo año ya no habrá congelamiento para estos inmuebles. Por lo tanto, van a empezar a pagar más, lo cual es una decisión adecuada en un sistema impositivo mucho más progresivo, en donde los que tienen más aportan más”, dijo el funcionario en la presentación del presupuesto asignado a Bogotá para 2022.

Recordemos que en 2021 hubo un congelamiento nominal en el valor del impuesto predial para todos los inmuebles residenciales y no residenciales de la ciudad, y que el límite del ajuste fue definido con base en la inflación.

Para el próximo año, el valor volverá a estar condicionado por tres factores: el avalúo catastral, la tarifa (que solo será modificada para los 6.700 inmuebles mencionados previamente) y los topes definidos en el Concejo. “Esto quiere decir que en los estratos 1 y 2 no se podrá aumentar la tarifa por encima del porcentaje definido en los acuerdos distritales aprobados por el cabildo”, señaló.

Ramírez se refiere a los acuerdos 648 de 2016 y 756 de 2019, en los que el incremento anual del impuesto predial para los predios de uso residencial cuyo avalúo sea hasta 135 smmlv no podrá sobrepasar el 100 por ciento de la variación del IPC.

(Los ajustes de la Alcaldía de Bogotá al impuesto predial de este año).

De acuerdo con Hacienda, para los inmuebles cuyo valor sea superior a los 1.100 millones de pesos, la tarifa de cobro por cada mil pesos pasará de 11,5 al 12,3.

El funcionario también indicó que el incremento en la tarifa, en promedio, será del 4,9 por ciento. “Habrá un aumento que, en la mayoría de los casos, no estará ni siquiera en el mismo rango que la inflación de este año, que es de 5,3 por ciento”, dijo.

No obstante, Ramírez fue enfático en que uno de los requisitos para que la tarifa –uno de los factores que condicionan el incremento– no aumente es haber cumplido con la obligación en 2021. “Hay que entender que para que esos topes se apliquen es fundamental que los propietarios hayan pagado el predial de esta vigencia. Si alguien no pagó el impuesto de este año, no va a obtener el beneficio”, concluyó.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos de Bogotá, el contribuyente promedio del predial en estrato 1 paga 52.000 pesos de impuesto; en estrato 2, 79.000; en el 3, 515.000; en el 4, 1,4 millones; en el 5, 2,4 millones, y en estrato 6, 4,5 millones de pesos.

EL TIEMPO