Así afecta el covid las responsabilidades tributarias de las empresas

En medio de las condiciones actuales de pandemia, desde diferentes sectores se han escuchado voces sobre la necesidad de ofrecer alternativas al sector empresarial para poder mitigar los efectos del covid – 19 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.



Tanto gremios como empresarios han levantado la mano para solicitar ayuda del Gobierno Nacional en dos sentidos. Por un lado, a través de medidas encaminadas a la modificación total o parcial y a la eliminación temporal de impuestos que les permitan reactivar sus empresas; y por otro, medidas encaminadas a identificar formas de pago que alivien las necesidades de caja en el corto plazo.



En este contexto es fundamental que los empresarios comprendan el impacto del esquema tributario colombiano y, de esa manera, planificar la forma más adecuada para gestionar su negocio y cumplir con las obligaciones tributarias.



¿CUÁL ES EL EFECTO DE LOS IMPUESTOS EN UNA EMPRESA?



Todos los impuestos tienen dos efectos en la gestión de una empresa: por un lado, el pago que se debe cumplir de acuerdo con los calendarios publicados por la Dian y, por otro, un impacto a la disminución de la utilidad que se debe reportar a los dueños de la empresa.



El efecto de los impuestos también depende de su base de estimación, pues algunos dependerán de las ventas o resultados de la empresa, mientras que otros se estimarán con base en criterios externos. Algunos ejemplos sobre el impacto de los impuestos son:



• El impuesto de renta y el ICA representan gastos variables y dependen de las ventas del periodo. Si las ventas disminuyen, también lo harán las utilidades y en consecuencia los impuestos sin necesidad de efectuar una planeación sofisticada.



• El impuesto al patrimonio, el predial o el de vehículos generan gastos fijos porque se calculan anualmente con relación al avalúo de los bienes y su pago, en principio, no se afectará por la emergencia sanitaria.



• El IVA disminuirá en la medida que la operación de las empresas disminuya, pero no tendrá ningún efecto en la utilidad del periodo.



¿CUÁL ES EL IMPACTO ESPERADO EN LOS IMPUESTOS?



A corto plazo las empresas tendrán dos efectos que deberán considerar:



El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a periodos previos a la emergencia por tributos del año 2019 y del periodo enero a marzo de 2020 (como el impuesto de renta, el ICA, el IVA, el impuesto predial, el impuesto de vehículos, entre otros); y el cumplimiento de las obligaciones que se han generado y que se generarán en el periodo de emergencia (que evidentemente se verán disminuidas por la baja actividad).



En el horizonte de mediano y largo plazo los efectos esperados son diversos, pero se pueden resumir de la siguiente manera: el mayor impacto previsible es el aumento de empresas con pérdidas fiscales en su declaración de renta, por lo que es recomendable entonces tener un cálculo y un control adecuado de estas pérdidas para que puedan ser compensadas sin problema en periodos posteriores. En el caso de impuestos como el predial, vehículos y patrimonio es fundamental identificar si los avalúos que se utilizan para estimar estas cargas tributarias se actualizarán para considerar los efectos de la emergencia actual.



Adicionalmente las empresas deberán considerar elementos técnicos de los impuestos. En el caso de empresas extranjeras con negocios en el país cuyas operaciones se alarguen al considerarse como establecimientos permanentes con reglas tributarias diferentes. Por otro lado, decisiones del Gobierno Nacional y la Dian en torno a la suspensión de los términos de caducidad, prescripción y firmeza; y los plazos para interponer una demanda; son algunos aspectos que deberán ser considerados por las empresas.



Y ENTONCES, ¿QUÉ SE PUEDE HACER?



El mayor efecto será que los impuestos de una u otra forma deberán ser pagados y esto es particularmente difícil para una caja limitada.



La liquidez es un asunto de vital importancia para la generalidad de las empresas no solo para atender costos y gastos fijos durante el aislamiento, sino también, para contar con recursos líquidos al momento de la reactivación. Desde el punto de vista tributario, ésta se puede aumentar a través de la solicitud de devoluciones o una disminución del anticipo del impuesto de renta de 2020.



Los impuestos son una fuente importante para que el Gobierno Nacional pueda atender a los colombianos en condiciones vulnerables. Y el sector empresarial es fundamental puede garantizar que haya una esperanza de futuro para todos los colombianos como generadores de empleo, bienestar y pago de impuestos.



Rosa González, Ph.D.

Profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes



Julian López

Profesor cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes