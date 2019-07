Bancolombia ayudará a los colombianos a hacer su declaración de renta

Si tiene que declarar renta por primera vez, no sabe cómo hacerlo y no cuenta con un experto que le ayude en este proceso, tranquilo porque Bancolombia anunció una alianza que permitirá a los colombianos cumplir con esta obligación de una manera más fácil y sin desplazamientos.



Este viernes la entidad financiera firmó una alianza con Tributi, una startup con más de tres años en el mercado que ofrece la posibilidad de hacer la declaración de renta en línea y cumpliendo con todos los parámetros legales requeridos hoy en el país.

De acuerdo con Bancolombia tanto clientes como no clientes, podrán acceder a este servicio, que estará disponible en la página web de Tributi destinada para dicho proceso.



“Con esta iniciativa de innovación abierta seguimos reinventando la forma en la nos relacionamos con los clientes al tiempo que aportamos al desarrollo del ecosistema de innovación nacional, pues el propósito de sumar capacidades con actores del mercado para llegar a soluciones financieras y no financieras para las personas refleja el compromiso de ofrecer productos que faciliten la vida de los clientes y la confianza de una organización como Bancolombia en nuevos modelos de negocio, como lo es la startup Tributi”, aseguró Cristina Arrastía, vicepresidenta de negocios de Bancolombia.



Quienes accedan a hacer su declaración de renta a través de esta plataforma, se encontrarán con un proceso muy simple que inicia con la consulta de si es declarante o no y la fecha límite para hacerlo, la cual está definida por el número de cédula.



Luego, se deben cargar los documentos requeridos de acuerdo con el perfil del cliente y en cuestión de segundo podrá tener su declaración de renta digital, legal, diligencia y optimizada.



“Consideramos que estamos entregando un bien social al ofrecer este servicio de la mano de Bancolombia. Además, para nosotros como emprendimiento, esta es una muestra de que lo que iniciamos hace tres años va madurando y genera valor para la empresa privada y para todos los actores del proceso al contar con un apoyo experto en todo lo que implica hacer la declaración de renta”, afirmó Andrés Vélez, cofundador de Tributi.



Finalmente, Bancolombia aseguró que la alianza incluye un descuento para los clientes de la entidad financiera en el pago de la generación de la declaración. Para el pago del impuesto las personas podrán usar cualquiera de sus productos financieros.