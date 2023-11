Jumbo Santafé, cerrado por incumplir con facturación electrónica

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tomó medidas drásticas contra la sucursal de la cadena de supermercados Jumbo ubicada en el Centro Comercial Santafé, norte de Bogotá, en medio de su campaña para promover la facturación electrónica.



De acuerdo con esta entidad, en su esfuerzo por garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la facturación electrónica, cerró este local, como respuesta a una visita de inspección a Cencosud, el contribuyente vinculado al Jumbo, donde se identificó un incumplimiento significativo con respecto a este trámite tributario.

Andrés Fernando Pardo Quiroga, director operativo de Grandes Contribuyentes de la Dian, resaltó que este incumplimiento conlleva sanciones, que pueden variar desde multas económicas hasta cierres temporales del establecimiento.

Sellamiento Jumbo CC Santafe - Dian Cortesía - Dian

“En este caso particular, se ha impuesto una sanción de cierre por tres (3) días. La visita reveló que el Jumbo no estaba cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 13 de la Ley 2155 de 2021. Según esta ley, los tiquetes emitidos a través del sistema P.O.S. solo pueden ser expedidos por los negocios obligados a facturar, siempre que el valor de la venta del bien y/o servicio no supere las cinco (5) Unidades de Valor Tributario (UVT)”, explicó el funcionario.

En términos monetarios, esto equivale a $212.060 en el año 2023, sin incluir impuestos adicionales. Es importante destacar que esta normativa no exime al comprador de solicitar la factura de venta si así lo desea, en cuyo caso, el establecimiento está obligado a emitirla.

Cabe resaltar que, según Pardo Quiroga, “los únicos requisitos que el establecimiento debe solicitar al comprador para expedir la factura electrónica son: nombre o razón social, cédula o NIT y correo electrónico”.

La Dian reiteró el llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier irregularidad relacionada con la expedición de la factura electrónica. Los informes pueden presentarse de forma anónima a través de la línea de WhatsApp 3108728457 o mediante el Sistema PQRS/Denuncias por terceros en el sitio web oficial de la entidad, www.dian.gov.co.

