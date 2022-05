Colombia sigue última en el recaudo fiscal por trabajador

Colombia es el país de Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) con la menor tasa impositiva efectiva sobre el trabajo. Así lo reseñó este martes la Organización en la publicación de su más reciente informe sectorial.



En concreto, la cuña fiscal para un trabajador soltero en el país se mantuvo en 0,0% entre 2020 y 2021, siendo así la más baja entre todos los 38 miembros de la organización. Esta fue la misma posición que en 2020.



(Vea: Exenciones, renta e IVA: puntos a revisar para una nueva tributaria).



“En Colombia, el trabajador soltero en el nivel de salario promedio no pagó impuestos sobre la renta personal en 2021, mientras que sus contribuciones a los seguros de pensiones, de salud y de riesgos laborales se consideran pagos obligatorios no tributarios y, por lo tanto, no son contados como impuestos en los cálculos de impuestos sobre los salarios”, cita el informe del club de buenas prácticas.



Es importante destacar que en esta medición, la cifra promedio del organismo fue de 34,6%. Jens Arnold, que es el economista de la Ocde para el país, “un trabajador colombiano con un salario promedio no paga el impuesto a la renta, ya que solo personas con ingresos mucho más altos lo hacen”.



En la gran mayoría de países de la Ocde, sí se paga esa renta, de acuerdo con Arnold, y “eso explica buena parte de por qué la tributación al trabajo es más baja en el país”.



(Vea: Altos impuestos frenarían ritmo de crecimiento económico en Colombia).



“Después están las contribuciones sociales obligatorias para los formales. Pero la suma de impuestos y cargas obligatorias sobre la renta es más baja”, señala.



Por otro lado, al segmentar en la población de ‘un matrimonio con un solo ingreso’, el país posee la penúltima cuña fiscal en el selecto grupo, concretamente del -5% desde un promedio del 24,6%. En 2020, el país ocupaba la posición más baja.



Por detrás de Colombia se encuentra Chile con una tasa cercana al -20%.



Ahora bien, por el lado del impuesto a los empleados sobre el salario de su trabajo, Colombia registró la tasa del organismo más baja, de 0,0%, sobre el promedio de 24,6%.



“En otras palabras, en Colombia el salario neto de un trabajador, después de impuestos y beneficios, era el 100% de su salario bruto, comparado con el 75,4% de la organización”, cita el grupo en un comunicado.



(Vea: ¿Qué tipos de impuestos existen en Colombia?).



REPUNTE DE LA FISCALIDAD LABORAL



De acuerdo con el boletín de prensa del organismo, a nivel general, estas tasas impositivas efectivas sobre el trabajo repuntaron el año pasado a medida que se recuperó la economía y al retiro o la reducción de las medidas aplicadas para afrontar a la pandemia de covid-19.



“La publicación ‘Impuestos sobre los salarios 2022’ muestra que el incremento de la renta de los hogares en 2021, junto con la reversión de políticas fiscales vinculadas a la pandemia, impulsó el aumento de los impuestos efectivos sobre los salarios en la Ocde”, señaló el organismo.



Ahora bien, pese a este incremento en la mayoría de países de la institución, el informe señala que “la cuña fiscal media de la Ocde disminuyó ligeramente”, ya que se observaron “descensos relativamente importantes” de la cuña fiscal en un pequeño número de países en los que se establecieron nuevas medidas de apoyo para hacer frente a la pandemia.



En la mayoría de los países, el aumento de la cuña fiscal en 2021 ha llegado a niveles más elevados que en 2019 antes de la pandemia.



(Vea: Alertan por posible aumento en el Soat debido a un proyecto de ley).



En el caso de las parejas con dos hijos y un único preceptor de ingresos que cobra el 100 % del salario medio, así como de los hogares formados por dos hijos y un solo progenitor que cobra el 67 % del salario medio, la cuña fiscal fue más elevada en 2021 que en 2019.



PORTAFOLIO