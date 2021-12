Polémica condena por deuda de $312.000 a la Dian

Hamilton Hernández es un comerciante santandereano que tenía una fábrica de calzado en Bucaramanga. Por las bajas ventas debió cerrarla antes del 2016.

Tras el cierre, él asumió que el contador de ese momento le había dejado todo saldado.

Sin embargo, en el 2016 comenzaron a llamarlo de la Dian -a través del abogado que era de la fábrica- a comunicarle que debía 312.000 pesos a la entidad.

Según relata Hamilton, el contador en su momento le dijo que ese dinero no era una cantidad considerable y que no había problema si no lo cancelaba.

"Yo quedé muy mal económicamente y no tenía ni para comer, o comía o pagaba lo de la Dian, entonces seguí ese mal consejo del contador", relata el comerciante.

Según el documento de la sentencia, la Dian lo buscó desde el 2014, e incluso el comerciante no se presentó en reiteradas ocasiones a las audiencias de conciliación y tampoco pidió un plazo para pagar la deuda.

Por lo que en el 2018 este comerciante fue condenado a 48 meses de prisión domiciliaria por la deuda.

El abogado de Hamilton asistió a las diligencias judiciales. "El abogado hizo la defensa y dijo que la cantidad era muy pequeña y que desestimaran el caso porque no era una conducta que yo tuviera reiterativamente, pero decidieron condenarme a 48 meses de prisión domiciliaria", cuenta.

"En el 2020, dos años después de la condena, me capturaron. Me dicen que estoy detenido por peculado por apropiación y yo ni había sido funcionario público, luego fue que me dijeron que era por evasión. Yo no tenía ni idea de la condena, yo había hecho varias diligencias donde presentaba mi cédula y jamás me habían dicho nada", cuenta.

Desde el 2020, Hamilton está pagando prisión domiciliaria y ya lleva 22 meses en su casa.

Cuando fue capturado compartió calabozo durante una semana con un delincuente que había robado dos celulares y en medio del atraco hirió con arma blanca a su víctima. "A esa persona le dieron 22 meses de prisión e incluso el delito es excarcelarle y a mí 48 meses por 312 mil pesos".

Hamilton pide ayuda a algún abogado o a alguien que pueda defenderlo. "Yo seguí un mal consejo, pero llegar a estar en prisión domiciliaria por 312 mil pesos no me parece justo. ¿Cuántas personas que deben millones y no pasa nada? Y yo sí tengo que estar en prisión", concluye.

EL TIEMPO- BUCARAMANGA