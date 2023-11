Así puede ahorrar dinero si recibe de herencia una casa o inmueble

Recibir una vivienda por herencia se puede interpretar como un regalo rápido del cielo o una carga financiera, pues cada situación dependerá del estado económico de la persona.



Y es que hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las personas que reciben una casa a modo de herencia no tienen necesariamente una situación financiera favorable y viable para mantenerla.



Esto se puede ejemplificar cuando una persona recibe una casa en muy buenas condiciones y habitable y con una buena capacidad de generar ingresos extra, así como también el caso en el que se reciba un inmueble con una alta valorización, cuyos impuestos puedan ser inviables para la persona que la reciba.



Es por ello que, para muchas personas en esta situación, resulta necesario buscar métodos alternativos para que el régimen tributario de vivienda no termine afectando al bolsillo de manera muy negativa.



En el caso de los impuestos que se deben pagar al momento de recibir una casa por herencia, estos costos varían según la zona en la que se encuentra, pero sus pagos llegan al hogar del receptor.

Cómo recibir runa casa por herencia pagando menos impuestos

Una de las formas más efectivas es la división de la herencia, pues al dispersar la propiedad de la vivienda entre más herederos, la carga tributaria se puede reducir.



En caso de que el heredero tenga hijos que aún sean menores de edad o personas con discapacidad, este puede repartirles gran parte de la propiedad para disminuir la carga tributaria de manera considerable.



Vale la pena recordar que en Colombia, los impuestos sobre herencias o legados está regulado por la Ley 2010 del 2019. De igual manera, se hace una mención a esta situación en el artículo 302 del Estatuto Tributario.



"Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes de herencias, legados, donaciones, o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito, y lo percibido como porción conyugal", se explica en el Estatuto.



Al ser considerado como un ingreso ocasional, la tarifa aplicada para este concepto es del 15 % del valor del patrimonio recibido.



